Stroomfiles in Nederland door stormloop op zonnepanelen

In Nederland is het enthousiasme om zonnepanelen te plaatsen in sommige regio's zo groot dat het stroomnet al die extra elektriciteit niet aankan.

In delen van Groningen, Drenthe en Overijssel moeten netbeheerders Enexis en Tennet nieuwe grootschalige projecten weigeren. In die gebieden wonen relatief weinig mensen en zijn minder bedrijven waardoor de stroomnetkabels er minder capaciteit hebben en niet voorzien zijn op de forse toename van lokale elektriciteitsproductie.

Onder andere investeerders die zonnepanelenparken op weidegrond willen bouwen, blijven in de kou staan. Ook een lokale voetbalclub ondervindt de problemen aan den lijve. De subsidie om 246 zonnepanelen op het dak van de clubgebouwen te leggen was rond, maar toen kreeg het bestuur van de netbeheerder te horen dat 'alles op slot zat'.

Het grote enthousiasme voor zonnepanelen is 'nu eenmaal de consequentie van het huidige subsidiebeleid', zegt woordvoerder Jeroen Brouwers van netbeheerder Tennet. 'Dat is mooi en in de meeste gevallen kán het ook allemaal, maar niet overal in hetzelfde gebied.' Uitbreiding van de netcapaciteit, om ruimte te maken voor zonnestroom, zal jaren duren en miljarden euro's gaan kosten.