Stroomkabel van half miljard op komst in West-Vlaanderen

Hoogspanningsnetbeheerder Elia investeert 500 miljoen euro in Ventilus, een nieuwe hoogspanningsverbinding om de elektriciteit van toekomstige windparken op zee naar het binnenland te transporteren.

De nieuwe hoogspanningslijn, waarvan het precieze traject nog afgeklopt moet worden, zal Zeebrugge aan de kust verbinden met Avelgem, ten zuidoosten van Kortrijk. Op die manier ontstaat een West Vlaamse lus, die het elektriciteitsnet in ons land robuuster moet maken om een antwoord te bieden op de toenemende productie van windenergie op zee.

De stroom van de bestaande offshore windparken wordt vandaag via de hoogspanningsverbinding Stevin vervoerd naar het binnenland, maar die connectie zit overvol. Met het oog op de nieuwe windparken die er de komende jaren op zee bijkomen, is een tweede verbinding nodig die de stroom aan land brengt. Ventilus wordt een 380 kilovolt verbinding, de zwaarste die er is. Met een capaciteit van 6 gigawatt kan ze de hoeveelheid stroom transporteren van zes kerncentrales.