Stroomprijs piekt na uitvallen Tihange 2

De kernreactor Tihange 2 is woensdagnamiddag onverwacht stilgelegd. De combinatie met minder wind en onderhoud in Coo stuwde de stroomprijs op de groothandelsmarkt naar recordhoogtes.

Het is niet duidelijk hoelang Tihange 2 - goed voor een capaciteit van 1.008 MW - geen stroom zal leveren. De aanleiding is een technisch probleem in het niet-nucleaire gedeelte van de reactor. Een klep in een watertoevoerleiding ging bij een test automatisch dicht, waardoor de reactor zich automatisch uitschakelde.