Stroomprijzen duiken ook doordeweeks onder nul

Elektriciteitscentrales of windparken die maandag- of dinsdagmiddag stroom produceren, zullen moeten betalen om van hun elektriciteit af te raken. Terwijl een megawattuur normaal gezien zo'n 40 à 50 euro opbrengt, noteert de groothandelprijs voor dinsdagmiddag 90 euro onder nul. Producenten moeten dan geld toesteken om van hun overschotten af te raken.

Die omgekeerde wereld op de energiemarkt is het gevolg van de coronalockdown. Het Belgische elektriciteitsverbruik is met 16 procent gedaald, terwijl de kerncentrales, zonnepanelen en windmolens wel op volle kracht draaien. Zo ontstaat overcapaciteit, die nergens naartoe kan op een elektriciteitsnet waar vraag en aanbod op elk moment perfect in evenwicht moeten zijn.