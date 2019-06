Stroomprijzen pieken en crashen na geknoei bij elektriciteitsbeurs Epex

Technische problemen bij Epex, het beursplatform voor de handel in elektriciteit, zorgden ervoor dat de stroomprijs in ons land zeventig keer hoger lag dan normaal. Na een nieuwe veiling zijn er fors negatieve prijzen.

De bevoorradings- en tradingdepartementen van de elektriciteitsbedrijven zitten al de hele dag met de handen in het haar. De dagelijkse veilig van elektriciteit tussen professionele partijen draaide helemaal in de soep door technische problemen. Het gaat om de verkoop van blokken elektriciteit die morgen geleverd moeten worden, de zogenaamde day-ahead-veiling via stroombeurs Epex (het vroegere Belpex).

Door technische problemen was er geen uitwisseling van orders tussen Frankrijk, Duitsland, de Benelux, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat leidde er toe dat de prijzen in Belgiƫ piekten op 2.233 euro voor 1 megawattuur stroom, dat is ongeveer de hoeveelheid stroom die een gezin op een kwartaal verbruikt. De prijs ligt veel hoger dan normaal: de voorbije dagen werden prijzen van 19 tot 37 euro gehaald.

In Duitsland daarentegen waren er op hetzelfde moment negatieve prijzen van - 47,6 euro. Dat betekent dat partijen die op dat moment stroom kopen er geld bovenop krijgen.

Derde poging

Epex heeft de resultaten van deze veiling geannuleerd en daarna een nieuwe veiling georganiseerd, maar die mislukte ook. Bij de derde poging kwamen er negatieve prijzen voor Belgiƫ uit de bus. De prijs voor 1 megawattuur kwam uit op -311 euro.

Dat de prijzen negatief zijn is niet verwonderlijk. Morgen wordt er veel wind verwacht, zodat windparken veel stroom op het net zullen zetten. Tegelijk draaien ook heel wat kerncentrales, maar de vraag naar stroom is zeer laag door het verlengde weekend.

Profiteren

Wat betekenen die negatieve prijzen in de praktijk? Gezinnen en bedrijven met een variabel contract dat gekoppeld is aan de Epex-stroomprijs zullen kunnen profiteren van deze daling. Maar het effect op de eindfactuur voor een gezin is zeer beperkt, omdat de jaarfactuur rekening enkel het totale jaarverbruik bekijkt en daarvoor de gemiddelde prijs tijdens die periode aanrekent.