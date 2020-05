Stroomverbruik spreiden loont vanaf 2022

Eigenaars van elektrische wagens en warmtepompen besparen vanaf 2022 honderden euro’s als ze hun stroomverbruik spreiden. Vlamingen die op piekmomenten veel verbruiken, zullen meer betalen.

Wie in de toekomst thuis zijn elektrische wagen wil opladen, doet dat maar beter gestaag. Wie zijn auto op korte tijd volledig oplaadt, zal voor dat plotse piekverbruik meer moeten betalen. Dat blijkt uit een voorstel dat de Vlaamse energieregulator VREG uitwerkte rond de berekeningswijze van de nettarieven voor de periode 2021-2024.

Vandaag wordt de stroomfactuur van gezinnen en bedrijven volledig bepaald door de hoeveelheid stroom die ze verbruiken. Wie meer elektriciteit afneemt, betaalt ook meer nettarieven. Vanaf 2022 wil de VREG daar deels verandering in brengen en mensen laten betalen voor de capaciteit die ze op piekmomenten afnemen.

De nettarieven maken vandaag 43 procent uit van de totale elektriciteitsfactuur van een doorsneegezin. De VREG wil vanaf 1 januari 2022 ongeveer de helft van dat bedrag aanrekenen op basis van de capaciteit van de aansluiting op piekmomenten en niet langer op basis van het effectieve stroomverbruik. Op die manier wil de regulator verbruikers aanmoedigen het net zo efficiënt mogelijk te benutten. Wie grote verbruikspieken veroorzaakt door tegelijk een jacuzzi en de droogkast aan te zetten en ook nog eens een auto op vol vermogen op te laden, betaalt daardoor meer. ‘We denken dat dat noodzakelijk is in het licht van de energietransitie’, zegt VREG-directeur Pieterjan Renier aan persagentschap Belga. ‘De huidige aanpak is niet houdbaar.’

Zwaarder stroomnet nodig

Als we geen maatregelen nemen, raken de netten daardoor zwaarder belast en volstaan de huidige kabels mogelijk niet meer VREG

Door een toename van hernieuwbare energie, elektrische wagens en warmtepompen komen steeds meer pieken op het stroomnet. ‘Als we geen maatregelen nemen, raken de netten daardoor zwaarder belast en volstaan de huidige kabels mogelijk niet meer’, klinkt het in een mededeling van de VREG. De energieregulator wil vermijden dat het netwerk in de toekomst te veel moet worden uitgebreid en zo onbetaalbaar wordt. Als gezinnen en bedrijven hun verbruik beter spreiden, dan zijn minder netinvesteringen nodig om de pieken aan te kunnen.

De VREG ziet het zogenaamde capaciteitstarief ook als een eerlijkere manier om de kosten over de verbruikers te spreiden. ‘De kabels liggen er. De kost staat los van of er veel of weinig elektriciteit doorstroomt’, zegt Renier.

Tweedeverblijf wordt duurder

De nieuwe tariefstructuur waar de VREG al jaren aan werkt, is een voorstel. Een finale versie is voor later dit jaar, maar het toont wel de richting die de regulator uit wil. Voor het eerst heeft de VREG ook financiële simulaties gemaakt van wat dat voor verschillende consumenten betekent.

Iedereen moet een evenwichtige bijdrage betalen. De kabel naar een tweede verblijf is even dik en kost dus evenveel, ook al loopt er minder stroom door. Pieterjan Renier algemeen directeur VREG

Voor de meeste consumenten verandert het weinig aan de netkosten. ‘Zowat 60 procent van de gezinnen zal minder of tot maximaal 10 procent meer betalen’, zegt Renier. Het is met andere woorden niet zo dat wie ‘s avonds thuiskomt en begint te stofzuigen, te koken en de radio aanzet meer betaalt. Voor grootverbruikers verandert wel veel. Wie bijvoorbeeld een elektrische wagen wil opladen en een warmtepomp wil gebruiken, doet dat best verspreid over dag en nacht. Bij een gelijktijdig verbruik op maximaal vermogen lopen de netkosten volgens de simulatie van de VREG mogelijk op tot jaarlijks 1.400 euro. Bij een spreiding van het verbruik kan dat beperkt worden tot jaarlijks zowat 1.000 euro, een besparing van 400 euro.