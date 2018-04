Stuwmeer in de Ardennen stap dichterbij

Het Antwerpse Rent-A-Port en de Waalse overheidsvehikels Socofe, SRIW en Idelux hebben 330 tot 400 miljoen euro veil voor een energie-opslagproject in de Ardennen.

De plannen van de Vlaamse havenprojectontwikkelaar Rent-A-Port - een dochter van Ackermans & van Haaren - voor de bouw van een stuwmeer en een site met industriële batterijen in La Roche-en-Ardenne om energie op te slaan, krijgen iets meer vorm. De eerste berichten over het energieopslagproject werden in september de wereld ingestuurd maar daarna bleef het stil.

330 miljoen De bouw van het hele project, stuwmeer en batterijenpark, wordt op 330 miljoen euro geraamd.

Rent-A-Port heeft nu samen met de Waalse investeringsmaatschappijen SRIW, Socofe en de Luxemburgse intercommunale Idelux het consortium Esterlux opgericht, dat de plannen moet uitvoeren. Bedoeling is een kunstmatig stuwmeer te bouwen in een onbewoonde vallei van La Roche waar water zal worden opgeslagen als de vraag naar elektriciteit laag is, met de bedoeling de energie opnieuw vrij te geven als de vraag naar elektriciteit hoog is.

Er werden 50 locaties onderzocht, maar de exacte plaats willen de initiatiefnemers nog niet kwijt. Ze willen vermijden dat milieuverenigingen nu al actie voeren of vastgoedmakelaars aan grondspeculatie gaan doen.

Het energieopslagproject werkt volgens hetzelfde principe als de centrale van Coo van Engie, maar dan op kleinere schaal. Storlux, zoals het project is gedoopt, zal 160 megawatt kunnen stockeren, waarvan 120 megawatt via een pompcentrale en 40 megawatt via batterijen. Coo is een centrale van 1.200 megawatt.

Snel realiseren

‘De eerste fase van het batterijenpark - 10 megawatt - kunnen we heel snel realiseren’, zegt voorzitter Marc Stordiau van Rent-A-Port. ‘In de eerste helft van dit jaar kan het al operationeel zijn.’ Stordiau raamt de investering op 8,5 miljoen euro. De SRIW gaat ervan uit dat die eerste 10 megawatt in bepaalde scenario’s rendabel kan zijn.

De investering voor het volledige project - stuwmeer en batterijenpark - wordt door de SRIW geraamd op 330 à 400 miljoen euro. Voorlopig is nog geen beslissing genomen over dat investeringsbedrag. Bedoeling is het financieringsmodel van de windparken op zee te kopiëren, maar er is nog geen zicht op de cashflows die het project zal genereren. Ook over het subsidiebeleid van de overheid is nog geen duidelijkheid.