Suez krijgt ruggensteun om rivaal Veolia af te blokken

Met een nieuwe investering van een Franse en Amerikaanse investeringsmaatschappij hoopt de Franse milieugroep Suez sterk genoeg te staan om niet helemaal te worden opgeslorpt door aartsrivaal Veolia.

De Franse afvalverwerker probeert al sinds augustus zijn land- en sectorgenoot Suez in te lijven om zo een wereldmarktleider in milieudiensten te kunnen creëren. Iets waar Suez zich tot dusver heeft verzet als een duivel in een wijwatervat.

Tot dusver zonder al te veel succes. In oktober ging Engie , de Franse energiegroep die in ons land bekend is als eigenaar van Electrabel, nog overstag en besloot zijn belang van 29,9 procent in Suez van de hand te doen voor 3,4 miljard euro.

Nieuw jaar, nieuw offensief

In de eerste week na Nieuwjaar volgde een nieuw offensief. Veolia kondigde aan dat het een bod van 18 euro per aandeel zou lanceren op de 70,1 procent in Suez die het nog niet bezat. Iets wat Suez al een vijandig bod zag. Het bedrijf stapte naar de rechtbank opdat die zou oordelen of Veolia eerst de mening van de vakbonden moest horen voor het bedrijf zijn bod kon uitbrengen.

Een serieuze drempel voor Veolia, want eerdere pogingen om de twee ondernemingen samen te voegen waren al gestrand op tegenstand van de bonden en de Franse politiek. Die vreesden voor te zware jobverliezen bij een fusie. Maar vorige week verklaarde de rechtbank zich onbevoegd in de zaak.

Witte ridders

Nu lijkt het erop dat Suez twee witte ridders heeft gevonden in het verzet tegen Veolia. Zondag kondigde het bedrijf aan dat het een overnamebod van eveneens 18 euro per aandeel heeft ontvangen van de Franse investeringsmaathschappij Ardian en diens Amerikaanse branchegenoot Global Infrastructure Partners. De raad van bestuur liet alvast weten dat z-hij tegenover dit bod wél positief staat.

In een apart statement lieten Ardian en Global Infrastructure Partners weten dat de oplossing die zij bieden in het belang van zowel Suez als Veolia zal zijn en dat het niet de bedoeling is dat Suez wordt ontmanteld.