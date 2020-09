Suez verwerpt ‘vijandig’ bod van afvalreus Veolia

De raad van bestuur noemt de demarche van Veolia ‘vijandig’ en ‘incompatibel met de belangen van Suez’. De raad vreest dat het plan Suez in een lange periode van instabiliteit stort en belangrijke problemen qua concurrentie creëert in Frankrijk en in het buitenland. De geplande synergieën bezorgen de 90.000 werknemers van Suez volgens de bestuurders ‘legitieme vrees’ over het behoud van hun job.