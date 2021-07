Superfabriek voor verwerking van de 'blauwe zak'

Het afvalverwerkingsbedrijf Indaver heeft in Willebroek een nieuwe fabriek gebouwd voor de verwerking van pmd-afval uit de 'blauwe zak'. Voorzitter Fernand Huts noemt het 'een van de meest geavanceerde fabrieken ter wereld'.

Drie manshoge trommelzeven zwieren in een hels tempo bergen pmd-afval in het rond. Ze maken via gaten een eerste scheiding van het pmd-afval dat door huisvuilwagens - zeven per uur - van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds naar de fabriek van Indaver wordt gebracht. De dopjes en de kroonkurken vallen door de gaatjes van 40 millimeter, de plastic bidons en de folies door die van meer dan 300 millimeter.

Het lawaai in de 19 meter hoge hal - oppervlakte: 5.000 vierkante meter - is oorverdovend. Op vier niveau's ratelen 300 transportbanden - in totaal 5 kilometer lang - ellenlange stromen afval door een 50-tal machines. De geur rond ons is die van een pmd-zak, maar dan maal honderd. Langs alle kanten worden we gepasseerd door stromen plastic die in grote snelheden op en af gaan.

De splinternieuwe 'intelligente' fabriek verwerkt 20 ton pmd per uur of 65.000 ton per jaar. Sinds april mogen in België overal plastic schaaltjes, yoghurtpotjes, tandpastatubes, botervlootjes, folies, roomijsdozen, champignonbakjes en draagtasjes in de blauwe pdm-zak.

De technologie van deze fabriek kunnen we exporteren naar andere landen. Paul De Bruycker CEO Indaver

Indaver heeft zijn nieuwe installatie daar volledig op afgesteld. Terwijl voordien negen fracties gesorteerd werden, komen nu aan het uiteinde van het sorteerproces 14 verschillende plasticfracties naar buiten. 'De burger heeft de sorteerboodschap goed begrepen', zegt fabrieksdirecteur Eric Goddaert. 'Vroeger werd gemiddeld 15 kilo plastic per inwoner per jaar binnengebracht, nu zitten we al aan 23 kilo, en waarschijnlijk wordt het meer.' Dat is 90.000 ton plastic dat niet meer in de verbrandingsoven belandt.

Plasticfolie blijkt goed voor ongeveer 20 procent van het pmd-afval. In de fabriek wordt het met windzifters uit de afvalstromen gehaald. Een grote overbandmagneet plukt de metalen blikken eruit. De aluminium blikjes worden via machines met magnetische velden in afzonderlijke banen geleid. Via halogene lichtstralen worden drankkartons en kunststoffen op basis van aard, samenstelling en kleur gescheiden.

Laatste loodjes

De enige kleur die optisch niet kan worden gedetecteerd is zwart. De zwarte plastic flacons worden er op het einde van de helse rit uitgehaald door een twintigtal arbeiders. Twee aan twee plukken ze aan een hels tempo - met oorbeschermers - manueel weg wat mechanisch door de mazen van het net is geglipt. Vaak gaat het om folie die tussen blikken of petflessen is blijven steken.

35 miljoen investering In de nieuwe fabriek in Willebroek investeerde Indaver 35 miljoen euro.

'Op termijn is het de bedoeling om ook die laatste extra controle door robotten, sensoren en camera's te laten uitvoeren', zegt CEO Paul De Bruycker van Indaver. 'Maar dat wordt niet makkelijk.' De uitgesorteerde fracties worden nadien in grote vierkante balen geperst, klaar voor afhaling en recyclage. De verkoop is in handen van Fost Plus. De vzw is ook verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in ons land. Ze krijgt daarvoor geld van haar leden, bedrijven zoals Danone, Coca-Cola en Alpro.

Goddaert verwacht dat de fabriek - waarin 35 miljoen euro werd geïnvesteerd - snel haar maximumcapaciteit zal bereiken. 'Maar als we in drie in plaats van twee ploegen werken, verhogen we onze capaciteit met dezelfde installatie in een klap tot bijna 100.000 ton.'

'Als Vlaanderen plots beslist dat er extra verwerkingscapaciteit nodig is voor pmd bouwen we er gewoon een tweede fabriek bij', zegt Huts onverstoord.

Europa wil tegen 2025 65 procent van alle verpakkingsafval en de helft van het plastic verpakkingsafval gerecycleerd zien. België is in Europa een toonbeeld van plasticinzameling. Het wil al tegen 2023 65 procent van zijn kunststofverpakkingsafval selectief inzamelen. Nu is dat ruim 50 procent.

Om dat doel te bereiken worden op verschillende plaatsen in ons land verwerkingsfabrieken gebouwd. Suez en Sources Alma - marktleider in gebotteld water - gaan in Charleroi een fabriek uitbaten voor de recyclage van petflessen. In Gent start Prezero - onderdeel van de Lidl-holding - een plasticsorteerinstallatie. 'Maar wat je hier ziet, is het neusje van de zalm', pocht Huts. 'Iets wat we kunnen exporteren naar andere landen', zegt De Bruycker.