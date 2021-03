Te veel elektriciteit dreigt stroomnet te overspoelen

De netbeheerder Elia waarschuwt dat er deze zomer overproductie kan ontstaan op het Belgische stroomnet. Windparken, gascentrales en kerncentrales kunnen dan gedwongen worden hun productie te verminderen.

Het ziet ernaar uit dat deze zomer de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt weer regelmatig onder nul duiken. Op zulke momenten, waarbij er meer aanbod dan vraag is, belanden producenten in een omgekeerde wereld en moeten ze betalen voor de stroomoverschotten die ze op het net zetten. Dat mechanisme moet voorkomen dat het net overbelast raakt en crasht.

In de Kamercommissie voor Energie waarschuwde federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dinsdag dat die situaties met overproductie en negatieve prijzen vaker zullen voorkomen. Ze verwees naar een recente nota van Elia. In zijn zomerprognose verwittigde de netbeheerder dat er van mei tot augustus een verhoogd risico is op een verzadiging van de elektriciteitsmarkt.

Als er te veel overschotten zijn, moet de productie uit wind dalen, of moet de productie van de kerncentrales worden bijgestuurd. Marie-Laure Vanwanseele Woordvoerster Elia

In een op de vier weekends dreigt de exportcapaciteit ontoereikend te zijn om de overschotten op het Belgische net weg te laten vloeien naar het buitenland. De stroomprijzen duiken dan onder nul en mogelijk moet Elia marktspelers dwingen de productie van windparken, gascentrales of - als dat kan - kerncentrales tijdelijk stil te leggen of terug te schroeven.

Weinig vraag, veel aanbod

Het stroomsurplus wordt in de zomerweekends extra problematisch omdat er dan traditioneel minder vraag is naar elektriciteit. Ondertussen draaien wel alle zeven de Belgische kerncentrales op volle kracht, verschillende WKK-gascentrales blijven produceren om warmte te leveren aan de industrie en er is steeds meer hernieuwbare energie uit wind en zon. De situatie wordt van 15 april tot 15 juli nog bemoeilijkt door het geplande onderhoud van de waterkrachtcentrale van Coo, die normaal dient om productiepieken ’s middags op te slaan.

‘We zien dat we structureel export nodig zullen hebben en een weekend op de vier is er kans op grotere overschotten met mogelijk negatieve prijzen’, zegt Elia-woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. ‘Als er te veel overschotten zijn, moet de productie uit wind dalen, of moet de productie van de kerncentrales worden bijgestuurd.’

Windparken stilleggen

Maar de kerncentrales kunnen slechts beperkt hun productie aanpassen, een paar keer per jaar en enkel als dat lang genoeg van tevoren wordt aangekondigd. Het energiebedrijf Eneco wees de continue nucleaire productie met de vinger toen het op de stormachtige dag 11 maart een windmolenpark op zee tijdelijk op een lager pitje moest laten draaien omdat de prijzen onder nul doken.

Er is nood aan meer flexibiliteit en stuurbare elektriciteitscentrales, zodat hernieuwbare energie altijd op het net kan. Tinne Van der Straeten Federaal minister van Energie

Eneco kreeg felle kritiek voor die interpretatie. De windparken werden vooral stilgelegd om ze te beschermen tegen te hoge windsnelheden. Toen de wind weer normaliseerde, wachtte Eneco hoogstens even alvorens de windmolens weer op volle kracht te laten draaien. De prijzen gingen die dag vooral omlaag omdat er door IT-problemen minder exportcapaciteit beschikbaar was.