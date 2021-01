'Tegen 2030 importeren we zon en wind uit Oman en Chili'

In de studie bekeek het consortium de aanvoer vanuit Chili, Spanje, Australië, Marokko en Oman, waar DEME al aan een groot waterstofproject meewerkt . ‘Het is technisch mogelijk en economisch haalbaar’, luidt de conclusie.

Groene waterstof - geproduceerd via elektrolyse aangedreven door hernieuwbare energie - zal een belangrijke rol spelen in de transitie naar een CO2-vrije economie. Waterstof kan dienen als brandstof voor vrachtwagens en schepen, maar het is evengoed - net als de afgeleide producten - een grondstof voor de chemische industrie. Momenteel is vooral grijze waterstof, geproduceerd met fossiele brandstoffen, in gebruik.