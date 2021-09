Tessenderlo, Luminus en Eneco kandidaat voor gascentrales

Al zeker drie bedrijven hebben hun kandidatuur ingediend voor subsidies om grote nieuwe gascentrales te bouwen. De zoektocht naar 2,3 gigawatt nieuwe capaciteit lijkt vlot te zullen slagen.

Nadat donderdagavond om 17 uur de veiling was afgesloten voor subsidies voor nieuwe gascentrales, maakten zeker drie bedrijven bekend te hebben deelgenomen. Eneco in Manage (840 MW), het chemiebedrijf Tessenderlo in de gelijknamige gemeente (900 MW) en Luminus in Seraing (870 MW) dienden projecten in voor de bouw van nieuwe gascentrales. Dat schrijft Le Soir en bevestigden woordvoerders van de drie bedrijven aan De Tijd.

Het project van Luminus voor een kleinere gascentrale langs de Gentse Ringvaart (235 MW) diende het bedrijf uiteindelijk niet in. Er heerste te veel onzekerheid over de vergunning, waartegen nog een beroep loopt.

Een woordvoerder van de grootste speler, Engie Electrabel, wilde voorlopig niet kwijt of en op welke sites het meedoet. Het bedrijf had projecten voor gascentrales in Vilvoorde (870 MW), Amercoeur (320 MW) en in Les Awirs (870 MW). Voor Vilvoorde wachtte het bedrijf nog op een uitspraak in beroep van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), nadat de provincie eerder een omgevingsvergunning had geweigerd.

Winnaars eind oktober bekend

2,3 gigawatt De regering zoekt 2,3 gigawatt nieuwe productiecapaciteit. De drie gascentrales die al zeker deelnemen aan de veiling komen samen al aan 2,6 gigawatt.

De winnaars van de subsidieveiling worden eind oktober bekendgemaakt. Wie in de veiling het minste steun vraagt, krijgt daadwerkelijk het gevraagde bedrag om het project rendabel te krijgen. Het zogenaamde capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) moet garanderen dat voldoende vervanging klaarstaat als eind 2025 de kerncentrales sluiten.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) mikt in deze eerste veiling op 2,3 gigawatt (GW) aan nieuwe capaciteit om de bevoorradingszekerheid na 2025 te garanderen. Die doelstelling lijkt te zullen worden gehaald, aangezien de projecten van Eneco, Tessenderlo en Luminus samen al aan 2,6 GW komen, en aan 2,4 GW als je rekening houdt met de correctiefactor omdat centrales soms stilliggen. Iedereen gaat ervan uit dat ook Engie meedoet en daarnaast zijn er nog kleinere projecten rond batterijen en vraagsturing die een deel van de nodige capaciteit kunnen leveren.

Ook RWE, dat in Dilsen-Stokkem een gascentrale wilde bouwen, sloot kort voor het sluiten van de veiling niet uit dat het mee zou doen. Het bedrijf kreeg in beroep bij Demir geen vergunning voor het project, maar kon nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.

Kernuitstap

Hoe meer concurrentie er is, hoe scherper kandidaten moeten inbieden om daadwerkelijk subsidies binnen te halen.

Als er veel kandidaten zijn, is dat een goede zaak voor de consument. Hoe meer concurrentie er is, hoe scherper kandidaten moeten inbieden om daadwerkelijk subsidies binnen te halen. Concurrentie drukt de prijs van het steunmechanisme, waarvan de factuur uiteindelijk bij de energieverbruiker of de belastingbetaler zal belanden. Een grote gascentrale kan gespreid over 15 jaar tot 900 miljoen euro aan subsidies krijgen.

Een verscheidenheid aan kandidaten om gascentrales te bouwen geeft Van der Straeten ook een sterker wapen om in de federale regering de volledige kernuitstap door te duwen. Na de bekendmaking van de veilingresultaten volgt in november een evaluatie. Als daaruit blijkt dat de bevoorrading niet gegarandeerd is of de energieprijzen te sterk zouden oplopen, dan kan de regering alsnog beslissen om twee kerncentrales langer open te houden.

Onzekere vergunningen

De bedrijven die deelnemen aan CRM hebben stuk voor stuk een gok moeten nemen omdat ze nog geen finale zekerheid hebben over hun omgevingsvergunning. Als ze steun binnenhalen, maar niet kunnen bouwen door vergunningsproblemen, dan staan daar boetes tegenover.