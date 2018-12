Test Aankoop: 'Invoering slimme meter uitstellen'

De consumentenorganisatie Test Aankoop roept op om de lancering van de slimme meters uit te stellen door de aanhoudende problemen met het in opbouw zijnde centraal datasysteem voor verbruiksgegevens in de energiesector.

De verplichte invoering van de slimme meters was in Vlaanderen gepland vanaf januari, maar door problemen met de databank zouden de meters pas vanaf 1 juli 2019 geïnstalleerd worden.

Atrias, het samenwerkingsverband van de Belgische netbeheerders dat het centrale datasysteem bouwt, liet woensdagavond weten dat architecten en experten het in de komende weken onder de loep zullen nemen. Wat er al gebouwd is, wordt gestabiliseerd en er zal een aangepaste, gefaseerde aanpak onderzocht en bepaald worden.

Het systeem is een cruciale factor bij de invoering van de digitale meters omdat het de consument in staat moet stellen elektriciteit te verbruiken wanneer die goedkoop is via de zogenaamde 'slimme tarieven' of wie weinig verbruikt de mogelijkheid krijgt zijn overtollige stroom te verkopen.

Factuurstijgingen

Test Aankoop is al langer gekant tegen de verplichte invoering van de digitale meters in België. 'Met wat we vandaag in de media vernemen, wordt het zelfs onmogelijk om de digitale meter de komende twee jaar überhaupt slim te maken, gezien de technologie gewoon ontbreekt', klinkt het.

Daarenboven blijft het Atrias-project geld opslorpen volgens Test Aankoop. 'Ruwe schattingen van de kost van het project liggen tussen 200 en 250 miljoen euro. De klant dreigt dat te moeten betalen via de elektriciteitsfactuur.'

'Onverantwoord', klinkt het bij Test Aankoop. 'Zeker in het licht van de talrijke factuurstijgingen die de consument al moest slikken. Nu betaalt een gemiddeld Vlaams gezin al 1.000 euro per jaar en beterschap is niet in zicht.'

Fluvius: 'Klopt niet'

Het nutsbedrijf Fluvius, de combinatie van Eandis en Infrax, laat in een reactie weten dat het niet klopt dat het de komende twee jaar onmogelijk zou zijn om de digitale meter slim te maken. 'We hebben tijdens de voorstelling van de digitale meter in april al uitvoerig uitgelegd dat er vanaf het absolute begin van de uitrol nieuwe, slimme mogelijkheden voor de consument zijn om een beter inzicht te krijgen in zijn energieverbruik, en slimme apps en toestellen te gebruiken', zegt Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt.