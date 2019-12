Test-Aankoop laakt praktijken Luminus-verkopers

De consumentenorganisatie ontving 157 klachten over Luminus-verkopers in MediaMarkt-filialen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Test-Aankoop ontving 157 klachten over de wijze waarop verkopers van de elektriciteitsleverancier Luminus klanten probeerden te werven in MediaMarkt-filialen. Die variëren van misleidende prijsvergelijkingen tot het heimelijk aansmeren van een contract.

Dat stelde Test-Aankoop ook zelf vast, via mysteryshoppers met een verborgen camera, in zes MediaMarkt-filialen in Brussel en Antwerpen. Volgens de consumentenorganisatie kregen ze foutieve informatie voorgeschoteld en soms regelrechte leugens.

We zullen maatregelen treffen en onze verkooppartners straffen. Nico De Bie Woordvoerder Test-Aankoop

Om een correcte prijssimulatie te maken, hoeft de energieleverancier maar vier zaken te weten: uw postcode, metertype en verbruik, en of u wel of geen zonnepanelen bezit. 'In de praktijk wordt vaak veel meer gevraagd', aldus Test-Aankoop. 'Naam, adres, mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, tot een foto van de identiteitskaart toe. Ze worden gebruikt om een contract af te sluiten zonder medeweten van de consument.'

Straffen