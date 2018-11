Tihange 1 enkele dagen sneller aan de gang

De reactor zal maandag al draaien. Vanaf dan zullen er twee van de zeven Belgische kerncentrales actief zijn.

Uitbater Engie Electrabel zit voor op schema met het onderhoud van kernreactor Tihange 1 en de nucleaire waakhond gaf recent groen licht voor de herstart. Daarom zal die al op maandag 12 november stroom gaan leveren. Dat is enkele dagen sneller dan de geplande datum: zondag 17 november.

Zo komt er volgende week ruim 1.000 megawatt aan elektriciteitsproductie bij. Het aantal werkende reactoren stijgt dan tot 2. Nu levert enkel Doel 3 stroom. De snellere indienstname betekent dus dat de stroombevoorrading volgende week veel comfortabeler is.

Opspraak

Tihange 1 kwam deze week in opspraak in Duitsland. Kernenergiespecialist Manfred Mertins noemde deze reactor 'afgeleefd' en bestempelde de verdere uitbating ervan als 'uiterst gevaarlijk' op een persconferentie in het Europees Parlement georganiseerd door de Europese groenen.

Voor Mertins vertoont de centrale verschillende kwetsbaarheden inzake veiligheid. 'Tihange 1 is één van de oudste centrales ter wereld. Ze is ontworpen volgens veiligheidsprincipes uit het begin van de jaren 70, maar de ongevallen in in Three Mile Island, Tsjernobyl en Fukushima hebben aangetoond dat de veiligheidseisen gevoelig verstrengd moesten worden ', merkte Manfred Mertins op.

Mertins stelt vast dat er sterke toename van onvoorziene incidenten met Tihange 1 een bewijs zijn van de veroudering van de installatie. Hij vreest dat het 'praktisch onmogelijk om alle vastgestelde problemen op te lossen, gezien de leeftijd van Tihange 1'.

Investeringen

Electrabel wijst deze kritiek van de hand. 'We hebben geen rapport ontvangen, maar ze voldoet aan alle wettelijke veiligheidsnormen', zegt woordvoerder Anne-Sophie Hugé.

'De centrale is gebouwd in de jaren zeventig, maar er werd constant geïnvesteerd om ze naar de recentste veiligheidsnormen te brengen. In het kader van de levensduurverlenging gaat het om een investeringsprogramma van 600 miljoen euro. De centrale is niet meer te vergelijken met die van veertig jaar geleden', zegt Hugé.