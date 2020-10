TomTom-baas zet in op zelfrijdende auto

De 'man die duizenden huwelijken redde' ziet zelfrijdende auto als wissel op de toekomst.

Met enige zin voor overdrijving kan je Harold Goddijn (60) omschrijven als ‘de man die duizenden huwelijken redde’. Dat was de ironische boutade waarmee Goddijns echtgenote, de Française Corinne Vigreux, ooit in een interview doelde op de grote verdienste van de navigatietechnologie (van onder meer TomTom): het einde van veel echtelijke ruzies in de auto over de te volgen route.

In het nieuws omdat TomTom door de coronacrisis in het derde kwartaal een omzetdaling van 41 procent en een nettoverlies van 63 miljoen euro moest slikken, maar toch 'tekenen van herstel ziet'.

Goddijn leerde zijn vrouw eind jaren tachtig kennen bij het Britse Psion. De maker van ‘palmtopcomputers’, zowat de voorloper van de smartphone, zocht een verdeler in Nederland. Ze sloeg twee vliegen in één klap: Goddijn richtte Psion Nederland op en de Nederlander werd haar echtgenoot.

Enkele jaren later, in 1991, richtte de Amsterdamse econoom samen met Vigreux en Goddijns studievrienden en whizzkids Peter-Frans Pauwels en Pieter Geelen TomTom op, de naam van de typische navigatiebakjes die in de jaren 2000 op zowat elke autoruit plakten. De vier oprichters zijn vandaag met een belang van 45 procent nog steeds de hoofdaandeelhouders van het bedrijf. Dat is uitgegroeid tot een beursgenoteerde gigant met een omzet van 770 miljoen euro (2019) en 4.500 werknemers. Vandaag kijkt Goddijn vanuit zijn kantoor in Amsterdam uit over het IJ en is hij nog steeds CEO.

In die hoedanigheid heeft Goddijn al veel watertjes doorzwommen en vaak moeten afrekenen met stevige kritiek op zijn aanpak. Twee jaar geleden klonk nog hardop de vraag of het bedrijf onafhankelijk kon blijven, twijfel die Goddijn zelf had gezaaid in een interview. Goddijn sloot toen een overname of een verregaande samenwerking met een techbedrijf niet uit, terwijl officieel alleen een overnemer werd gezocht voor de Telematics-afdeling, gespecialiseerd in voertuigtracking. Goddijn wist meerdere overnamebiedingen op het hele bedrijf af te slaan. In 2018 verkocht hij Telematics voor 910 miljoen euro aan de Japanse bandenfabrikant Bridgestone.

Het was niet de eerste keer dat Goddijn een crisis overleefde. Vanaf 2009, nauwelijks drie jaar nadat hij het bedrijf naar de Amsterdamse beurs had gebracht, was hij al voor veel hetere vuren komen te staan. De financiële crisis woedde in alle hevigheid en met de opkomst van de smartphones en de eigen routenavigatie van Google en Apple werden de navigatietoestellen van TomTom steeds minder populair. Tegelijk was Tomtom nog een forse overname aan het verteren. Het had net bijna 3 miljard euro neergeteld voor het Belgische Tele Atlas, de pionier in digitale kaarten opgericht door de Gentenaar Alain De Taeye.

Hoe zwaar de kritiek ook klonk op de ‘exorbitante prijs’ die Goddijn betaalde voor Tele Atlas, achteraf gezien bleek het een gouden zet. Vandaag vormt de software, content en knowhow van het Gentse bedrijf de wissel op de toekomst voor TomTom. De Taeye zetelt nog steeds in het driekoppige directiecomité. TomTom levert digitale kaarten en realtime route-informatie aan Apple, Microsoft en Uber, maar ook aan BMW, Daimler, Fiat Chrysler, PSA, Hyundai Kia, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru, Toyota en Volkswagen.

Met de dalende autoverkoop was te verwachten dat de kwartaalcijfers die TomTom woensdag bekendmaakte weinig sterk zouden ogen. Maar stilaan doemt aan de horizon een nieuwe markt op: de zelfrijdende wagen. Goddijn rekent op die revolutie als dé gamechanger voor zijn bedrijf. TomTom werkt al enkele jaren aan uiterst nauwkeurige hogedefinitiekaarten - tot op 10 centimeter nauwkeurig - die in realtime geüpdatet kunnen worden via het eigen productieplatform van TomTom. Elke wegmarkering, elk verkeersbord, elke drempel staat erop. Vorig jaar had het bedrijf al 500.000 kilometer, zowat alle hoofdwegen ter wereld, in kaart gebracht. 'Daarmee kloppen we onze concurrenten Here en Google Maps.'