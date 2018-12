Toplui pleiten voor eengemaakte energiemarkt in Benelux

België en Nederland moeten de draaischijf worden voor energie in Noordwest-Europa, zegt de Benelux Business Roundtable. De lobbyclub van het bedrijfsleven overhandigt de ministers van energie in de Benelux later deze maand een reeks aanbevelingen.

De energienota kan voor bedrijven en consumenten omlaag en de leveringszekerheid omhoog als de leveranciers van stroom en gas toegang krijgen tot een grotere markt. Met deze boodschap, die als vanzelfsprekend klinkt, hopen grote bedrijven in de Benelux de samenwerking in de regio een impuls te geven. De ondernemingen, verenigd in de Benelux Business Roundtable, redeneren dat als Europa niet vooruitkomt, de Benelux-landen het initiatief moeten nemen en gas moeten geven. Daarmee wordt voorkomen dat de concurrentiepositie in de regio uitholt, zegt de lobbyclub.

De ceo’s van de deelnemende bedrijven, onder wie Wouter De Geest van BASF in Antwerpen, Maximo Ibarra van KPN, Ron Zandbergen van uitzender USG People, Luc Bertrand van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren en Philippe van Troeye van Engie Electrabel, parafeerden woensdag in Brussel een energiewitboek. Over twee weken presenteert voorzitter Eric ter Hark de beleidsaanbevelingen aan de ministers van energie in de Benelux.

Wat exact in het document staat, wil Ter Hark nog niet kwijt. Maar anders dan in het eerste witboek uit juli 2016 zullen er concrete aanbevelingen in staan. Ook staan er schattingen in van de financiële voordelen van het opereren in een veel grotere markt en berekeningen van het nut van schaalvergroting voor het klimaat.

Klimaatvoordelen

‘Voor klimaatbeheersing is nu iedereen gevoelig’, zegt Ter Hark, een Nederlandse advocaat met een werkverleden bij Vendex KBB en GB-Inno-BM die de lobbyvereniging vanuit zijn huis in Terhulpen aanstuurt. Dat maakt het, samen met het zichtbaar maken van de besparingen voor consumenten en bedrijven, gemakkelijker om een publiek debat op gang te krijgen.

‘Een kind kan bedenken dat het beter is om dingen samen te doen dan alleen’, meent Ter Hark. Ook op Benelux-niveau verklaren bewindslieden keer op keer dat de drie landen de handen ineen moeten slaan, ook op energiegebied. ‘Maar dan blijkt opvolging moeizaam en gebeurt er niet veel met zo’n verklaring. Je moet daarom blijven animeren. Met een publieke discussie met uitzicht op de voordelen kunnen we weerstand bieden aan de negatieve houding die er op dit moment is als het om grensoverschrijdende samenwerking gaat. We komen niet met politieke argumenten, maar pragmatische.’

De lobbyclub adviseert onder meer een intensievere samenwerking tussen de energietoezichthouders en een betere koppeling van de hoogspanningsnetwerken. Als alle schotten zijn weggehaald, ontstaat er een markt van 30 miljoen consumenten. Voor een Nederlandse leverancier zou dat betekenen dat hij voortaan zonder omwegen in een afzetmarkt kan opereren die ineens 75% groter is. Belgische bedrijven zien de markt nog veel sterker groeien. Het concurrentienadeel tegenover energieleveranciers in Duitsland (83 miljoen consumenten) of Frankrijk (67 miljoen) krimpt.

Als België en Nederland tegelijkertijd erin slagen om de productie van energie op de Noordzee op te voeren, dan kan de regio zich ontwikkelen tot ‘de energiedraaischijf voor heel Noordwest-Europa’, die extra investeringen en talenten zal aantrekken. De samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen zal in een stroomversnelling komen en een sterk innovatiecluster opleveren. ‘Onze regio kan het Houston van Europa worden’, meent Ter Hark.

European Round Table

Voor die status zal meer nodig zijn en daarom houdt de lobbyclub ook pleidooien voor extra samenwerking en afstemming op andere terreinen, zoals digitaal, infrastructuur, onderwijs, innovatie en arbeidsmobiliteit. De lobbyvereniging, die in 2012 is opgezet naar het voorbeeld van de European Round Table of Industrialists waarmee topbestuurders als Pehr Gyllenhammer (Volvo), Wisse Dekker (Philips) en Umberto Agnelli (Fiat) in de jaren tachtig de eurosclerose wilden bestrijden, zet haar schouders onder projecten als de IJzeren Rijn, een hogesnelheidslijn naar Luxemburg , extra transportbuizen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en een ‘Digital Benelux’, een concept dat de premiers van de drie landen twee jaar geleden hebben gelanceerd.

Soms heeft de Benelux een zetje nodig. ‘De Benelux doet goed werk, maar er moet een kwantumsprong gemaakt worden op een aantal onderwerpen die voor de hele regio van belang zijn en die van Groningen tot Aarlen en Luxemburg gevoeld worden. Aan zo’n reuzensprong ontbreekt het nu. Wil je echt enthousiasme creëren voor de regio, dan moet je met onderwerpen komen die de regio als geheel tastbare voordelen oplevert.’

'Te breed en algemeen'

Enthousiasme lijkt er vooral in België te zijn. Van de twee dozijn leden van de Benelux Business Roundtable komt een minderheid uit Nederland. Kennelijk zien Nederlandse ondernemingen minder het nut van de lobby dan Belgische bedrijven. Een Nederlands bedrijf dat in 2012 is benaderd, het energiebedrijf Eneco, zegt te hebben afgehaakt omdat het platform ‘te breed en algemeen van opzet was.’

Maar Ter Hark hoopt in Nederland alsnog een stevig draagvlak te kunnen opbouwen. ‘De beslissing om de gaskraan in Groningen dicht te draaien, maakt dat ook Nederland naar alternatieven moet zoeken. Daarom kan de bereidheid van Nederlandse bedrijven om mee te werken, alleen maar toenemen.’