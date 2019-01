Topman Essent waarschuwt voor minder concurrentie in energiemarkt

In een persmededeling spreekt de Essent-topman van een vicieuze cirkel. ‘De prijs van de energiefactuur blijft stijgen en dat betekent hogere aankoopkosten, meer voorfinanciering en een grotere kans op wanbetaling’, schrijft Pignolet. ‘Kleinere spelers kunnen het hoofd niet meer boven water houden en grote energiereuzen besluiten samen te smelten.’

Hij verwijst naar de kleinere leveranciers die er vorig jaar de brui aan gaven . De prijsbrekers Zéno, Belpower, Enovos België, Energy People en Comfort Energy gooiden allemaal in 2018 de handdoek in de ring omdat ze niet meer uit de kosten raakten.

Minder competitie

De problemen met de bevoorradingszekerheid en de stilliggende kerncentrales deden in het najaar van 2018 de groothandelsprijzen voor elektriciteit pieken. Kleine prijsbrekers scheurden hun broek aan de goedkope vaste leveringscontracten voor hun klanten, terwijl ze zelf hun energie veel duurder moesten inkopen .

Volgens Essent, de nummer vijf op de Vlaamse elektriciteitsmarkt, moet de overheid zich zorgen maken over het ondernemingsklimaat. ‘De kost om te ondernemen in de energiesector ligt te hoog’, zegt Pignolet. ‘De versmelting van enkele grote spelers, zoals Lampiris met Total en Eneco met Eni, zorgt bovendien voor een versmalling van het energielandschap, terwijl er ruimte moet zijn voor kleine innovatieve of nichespelers.’