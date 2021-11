Topman Octa+: ‘Hoge energieprijzen zijn niet beter voor onze business’

Met torenhoge prijzen en leveranciers die vrezen dat ze opdraaien voor de facturen van wanbetalers zijn het spannende tijden op de energiemarkt. ‘Wij dekken ons systematisch in om het risico zo dicht mogelijk bij nul te houden’, zegt Etienne Rigo, de CEO van de energieleverancier Octa+.

Het contrast met vorig jaar is groot, zegt Etienne Rigo, de CEO van Octa+, een van de grootste nog volledig Belgische spelers op de stroom- en gasmarkt. ‘In de lente van vorig jaar betaalden klanten sneller dan anders omdat ze niet op restaurant of op reis konden gaan.’ Hij vreest dat de combinatie van hoge stroom- en gasprijzen, dure tankbeurten en hogere mazoutprijzen zal wegen op de koopkracht.

‘De hoge gasprijzen hebben geopolitieke oorzaken: China koopt meer gas na een ban op Australische steenkool en er is vertraging bij de nieuwe gaspijplijn Nord Stream 2 van Rusland naar Europa. Ik vrees dat de prijzen hoog blijven tot de vraag in mei daalt’, zegt Rigo.

Profiel Octa+ Energiebedrijf actief in elektriciteit, aardgas, stookolie, tank- en mobiliteitskaarten (Modalizy) en energiediensten voor bedrijven (OMES).

Verkocht dit jaar de laadpalendochter Blue Corner.

Telt 114 werknemers in Vilvoorde, Marimbourg en Luik.

Omzet (2020): ruim 240 miljoen euro en groepswinst 2 miljoen euro.

Opgericht in 1881 en nog altijd in handen van enkele Belgische families.

Laadpalen

Octa+ werd in 1881 opgericht als de steenkoolhandelaar Becquevort. Toen de vader van Rigo het bedrijf na de Tweede Wereldoorlog overnam, begon het stookolie te leveren. In de jaren 80 en 90 breidde het uit naar tankstations en wijzigde de naam naar Octa+. De grootste stap kwam er in 2010, toen Octa+ de elektriciteits- en gasmarkt betrad. ‘Toen de olieprijs in 2008 147 dollar per vat bereikte, zagen we dat als een sterke bedreiging van onze petroleumactiviteiten’, zegt Rigo.

Octa+ leek enkele jaren volledig voor elektrisch rijden te gaan: het stapte in de laadpalenuitbater Blue Corner en verkocht zijn tankstations. Maar die verkoop was eerder opportunistisch omdat er interessante biedingen kwamen. ‘We wisten wel dat tankstations een afnemende business zijn. Ik verkoop liever iets te vroeg dan te laat.’

Deze zomer volgde een nieuwe verrassende zet: niet de stookolieactiviteiten, maar Blue Corner werd verkocht. Het Amerikaanse Blink Charging legde 20 miljoen euro op tafel voor de uitbater van publieke laadpunten.

‘Laadpalen installeren vergt zware investeringen, maar de rendabiliteit is beperkt omdat de meeste wagens thuis of op het werk opladen. Grote beursgenoteerde bedrijven hebben ongelimiteerde middelen om uitgebreide netwerken uit te bouwen. Hun beurskoersen stijgen zelfs als ze verliezen draaien. Als familiaal bedrijf kunnen we dat niet doen.’

Bij elektriciteit en aardgas kan Octa+ wel standhouden tegen internationale energiereuzen. ‘Ook met onze tankstations waren we kleine concurrenten van de majors. Het zit in ons DNA soepel te zijn en met goedkope structuren te werken. We werken met kleine marges maar zijn rendabel door voldoende liters en kilowatturen te verkopen.’

Toch blijft Octa+ met 130.000 stroom- en gasklanten een kleine speler. Het bedrijf zit zelfs onder de ambitie van 150.000 elektriciteit- en 50.000 gasklanten die tien jaar geleden werd geuit. Octa+ was niet betrokken bij de consolidatierondes waardoor naast Electrabel grote jongens als Luminus, Eneco, Lampiris (Total) en Mega ontstonden. Het doet de jongste jaren ook niet mee aan groepsaankopen. ‘Vooral de organisator verdient daaraan. De klanten gaan van hier naar daar.’

In het buitenland hebben de energieprijzen al veel leveranciers overkop doen gaan. Ook in ons land is bekend dat een leverancier in de gevarenzone zit. Octa+ is het niet, verzekert Rigo. ‘We zijn geen cowboys en dekken ons systematisch in om het risico zo dicht mogelijk bij nul te houden. Als je dat niet doet, heb je bij grote prijsschommelingen twee opties: zeer rijk worden of failliet gaan. Dat we er na al die jaren nog zijn, toont aan dat we geen grote risico’s nemen.’

‘We hebben nooit agressief willen groeien. Tegen de huidige prijzen ben ik niet ontevreden dat we niet veel meer klanten hebben’, zegt Rigo. ‘Mensen denken vaak dat we meer verdienen bij hogere prijzen, maar het is net het omgekeerde: lage prijzen zijn beter voor de business.’

Rigo geeft wel aan dat door de prijsstijgingen veel extra werkkapitaal nodig is - zelfs met indekking. Klanten betalen voorschotten op basis van lage prijzen, terwijl Octa+ al veel meer moet betalen om de energie in te kopen. De groep heeft nog voldoende liquiditeit, zegt Rigo. ‘Het geld van de verkoop van de tankstations bleef grotendeels in het bedrijf. De voorbije vier jaar heb ik moeten vechten om geen negatieve rente te betalen. We hebben rekeningen zo snel mogelijk betaald. De komende maanden zal dat wel anders zijn.’

Mazoutbashing

Octa+ levert ook nog altijd stookolie en Rigo is voorzitter van de sectorfederatie Brafco. De ‘mazoutbashing’ stoort hem. ‘Je mag de vloeibare brandstoffen niet uitsluiten uit de energiemix, want ook daar verandert er veel, met groene brandstoffen als HVO (hydro-treated vegetable oil of biodiesel, red.). We leveren aan sommige klanten al een mix met 30 procent biobrandstoffen in een normale verwarmingsketel. Dat functioneert perfect.’

Octa+ trekt ook voluit de kaart van nieuwe diensten. Het dochterbedrijf Modalizy zet in op klassieke tankkaarten, elektrische laadpassen of een mix van beide en biedt ook combinaties aan met het openbaar vervoer. Daarnaast zette Octa+ zijn schouders onder OMES, dat bedrijven wil helpen te besparen door energie van zonnepanelen zo goed mogelijk te gebruiken.