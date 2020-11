Tot 10 procent meer huishoudafval door lockdown

Renewi, de grootste afvalverwerker van de Benelux, haalt beduidend meer afval op bij thuiswerkende gezinnen. Bedrijven gooien minder in hun vuilniscontainers.

Corona laat zich op de Belgische afvalmarkt zwaarder voelen dan in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Otto de Bont, de CEO van afvalverwerker Renewi , in een gesprek met De Tijd. ‘We schrokken ervan toen we in april in België nog maar 65 procent haalden van onze gebruikelijke afvalvolumes. Nadien is dat wel wat hersteld met in de zomermaanden weer 91 procent van ons normale volume. Maar dat ligt toch beduidend onder Nederland, waar de overheidsmaatregelen minder strikt zijn en we weer op 97 procent van ons normale volume zitten.’

Renewi ontstond in 2017 uit de fusie van het Britse Shanks Group en de Nederlandse afvalverwerker Van Gansewinkel. Met 2.000 vuilniswagens, waarvan 800 in België, is het bedrijf de marktleider in het ophalen en verwerken van commercieel afval in de Benelux. ‘Vooral bij de horeca valt er minder op te halen, maar heel wat andere sectoren draaien door alsof niets aan de hand is’, zegt De Bont. ‘Voor sommige zaken, zoals ziekenhuisafval en beschermende kledij, zien we een stijging die een deel van het verlies elders compenseert.’

De opvallendste toename zit in het huishoudelijk afval. ‘Mensen zitten meer thuis, waardoor we meer huishoudelijk afval zien’, zegt De Bont. ‘Zeker in Nederland en in het VK, waar we alleen in huishoudelijk afval actief zijn, hebben we het volumeverlies kunnen beperken. In België is huishoudelijke afvalophaling voor gemeenten ongeveer een kwart van onze activiteiten. Bij de gemeenten is er een stijging van de volumes met ongeveer 10 procent.’

Meer recycleren

Renewi paste de ophaalroutes voor industrieel afval aan, met minder ritten in de binnensteden waar de winkels en horeca gesloten zijn. Volgens De Bont was het niet nodig extra vuilniswagens in te zetten voor het toegenomen aantal huisvuilzakken op straat.

Vandaag krijgt 65 procent van het afval dat Renewi ophaalt een tweede leven. Het bedrijf wil het recyclagepercentage tegen 2025 optrekken naar 75 procent. Vooral in een beter hergebruik van matrassen, luiers en plastic ziet Renewi groeipotentieel.

‘Vlaanderen is een voorloper met de overgang naar pmd+, met de bedoeling verschillende soorten plastic zoals polypropyleen, pet en pvc uit elkaar te halen’, zegt De Bont. ‘Als die materialen gemixt zijn, kan je daar amper iets mee, behalve misschien verkeerspaaltjes maken. Als je ze uit elkaar haalt, kan je ze veel nuttiger hergebruiken. De uitdaging is te komen tot een stabiele vraag voor die producten. Nieuw plastic is momenteel goedkoper dan gerecycleerd plastic, maar we zijn ervan overtuigd dat er een enorme verandering komt in de markt met een push vanuit de Europese regelgeving naar meer verplichte recyclage.’

Sorteerlijnen sluiten

Op de sites in Houthalen en Gent sloot Renewi onlangs twee sorteerlijnen omdat er niet meer genoeg vraag naar was. In Houthalen ging een pmd-lijn dicht die niet meer voldoet aan de strengere Vlaamse vereisten, terwijl in Gent de RSF-productie werd stilgelegd, een overschot van restafval dat als brandstof gebruikt wordt in cementovens.

De Bont verwacht dat de huidige lockdown minder zwaar doorweegt dan die in het voorjaar. ‘In de eerste lockdown gingen de containerparken dicht, waardoor een belangrijke aanvoer van verschillende afvalstromen wegviel’, zegt de CEO van Renewi. ‘In de huidige lockdown, die wellicht tot begin volgend jaar duurt, verwachten we dat de containerparken kunnen openblijven.

Een ander belangrijk verschil is dat enkele grote productiebedrijven, zoals toeleveranciers van de automobielsector die begin dit jaar de activiteiten moesten stilleggen, nu geleerd hebben hoe ze kunnen werken met een veilige afstand op de werkvloer. We verwachten dat we nog een tijdje volumes zien van rond 8 à 10 procent onder die van vorig jaar.’

Renewi kende in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar dat begint in april een daling van de vergelijkbare omzet met 3 procent tot 821,4 miljoen euro. Het bedrijf met 6.800 werknemers zag de onderliggende bedrijfswinst (ebit) met 25 procent terugvallen tot 28,3 miljoen euro.