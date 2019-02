Total krikt winst met een derde op

Zonder uitzonderlijke elementen komt de winst zelfs uit op 13,5 miljard dollar, of een derde meer dan in 2017. Het zijn geen recordcijfers, maar wel de beste van de voorbije vijf jaar. Analisten reageerden evenwel teleurgesteld, omdat ze nog licht hogere winsten verwachten hadden.

De winststijging van Total verloopt bijna parallel met de stijging van de olieprijs naar gemiddeld 71 dollar per vat, of 31 procent hoger dan in 2017. Maar voorzitter-CEO Patrick Pouyanné wees ook de kostenbesparingen als verklaring aan. 'Met een olieprijs van 71 dollar per vat ligt onze winst over 2018 hoger dan in 2014, toen de olieprijs 99 dollar bedroeg', verklaarde hij tijdens de perspresentatie