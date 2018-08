Total nog niet vertrokken uit Iraans gasproject

‘De rol van de leden van het consortium die dit project ontwikkelt is in overeenstemming met de voorzieningen van het contract,’ benadrukt Mohammad Mostafavi, investeringsdirecteur van het Iranse statsoliebedrijf NIOC. ‘En er is nog altijd geen formele verandering in deze voorzieningen.’

Het officiële Iraanse persagentschap IRNA had eerder gezegd dat volgens Mostafavi het belang van 50,1 procent van Total was overgedragen aan het Chinese CNPC, dat 30 procent van het consortium controleert.

Total ondertekende in 2017 een contract om fase 11 van het South Pars-gasveld te ontwikkelen en investeerde daar toen 1 miljard dollar in. Total deed daarmee de eerste grote westerse investering in het land na het opheffen van de sancties tegen Iran in 2016. Maar intussen hebben de VS Iran nieuwe sancties opgelegd.