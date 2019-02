'Total overweegt bod op Eneco'

Eneco is in handen van tientallen Nederlandse gemeenten. Maar die besloten vorig jaar dat ze van hun aandelen af willen. Het bedrijf wordt dit jaar via een gecontroleerde veiling in de etalage geplaatst. Dat proces gaat in de lente van start. De waarde van Eneco werd eerder op 3 à 4 miljard euro geschat.

Shell

De Fransen van Total lijfden in 2016 al het Luikse Lampiris in, vorig jaar gevolgd door Direct Energie in Frankrijk. Via Eneco, de koper van de Belgische tak van het Italiaanse ENI, kan Total nog sterker worden in ons land. Het energiebedrijf is behalve in Nederland en België ook actief in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.