Total versterkt zich op elektriciteitmarkt

De Franse oliereus Total legt 1,4 miljard euro op tafel voor de Franse stroomleverancier Direct Energie. Daarmee scherpt Total de concurrentie aan met Engie en EDF in elektriciteit.

Met de aankoop van de Luikse stroomleverancier Lampiris toonde Total eerder aan dat het grote ambities had op de elektriciteitsmarkt. Met Lampiris werd het een subtopper op de Belgische markt én een uitdager van de twee ex-monopolisten Engie (Electrabel) en EDF op zijn Franse thuismarkt. Daar heeft het nu al ruim 500.000 klanten veroverd dankzij forse marketingacties.

Met de aankoop van Direct Energie doet Total een grote sprong, vooral op de Franse markt. Direct Energie is er met 2,5 miljoen klanten de grootste uitdager van de historische spelers. Tegen 2022 wil Total 6 miljoen klanten in Frankrijk van stroom of gas voorzien.

Lampiris

De transactie Total heeft een akkoord bereikt met de hoofdaandeelhouders van het beursgenoteerde Direct Energie. Total koopt 74,3 procent van Direct Energie voor 1,4 miljard euro. Het bod van 42 euro per aandeel is een premie van 30 procent op de slotkoers van maandag. Direct Energie wordt daarbij op 12,5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) gewaardeerd. Total zal een openbaar bod lanceren aan dezelfde voorwaarden voor de overige aandelen.

Ook in ons land versterkt Total zijn positie. Lampiris had zo'n 800.000 aansluitingen in portefeuille en daar komen er nu 58.000 bij van Direct Energie, dat in ons land reclame maakt onder het label Poweo. Tegen 2022 milt total op 1 miljoen klanten.

Op dit moment verzorgde het Lampiris-team onder leiding van Tom Van de Cruys de back-office voor de elektriciteitsverkoop van Total op de Franse markt. Het is nog niet duidelijk hoe dat zal verlopen na de overname van Direct Energie.

Propere energie

Sinds de klimaatconferentie in Parijs in 2015 zet Total stappen om minder afhankelijk te worden van olie en zet de groep meer in op het iets propere aardgas én hernieuwbare energie.

'De operatie past in de strategie van de groep om actief te zijn in de hele waardeketen van aardgas en elektriciteit en de ontwikkeling van energie met een lage CO2-uitstoot', zegt CEO Patrick Pouyanné.

Met de overname komen er ook wat extra elektriciteitscentrales in de portefeuille van Total bij. Direct Energie heeft twee gascentrales van 400 megawatt, één in het Belgische Marcinelle en één in Frankrijk, een voor 500 megawatt aan hernieuwbare energie.

