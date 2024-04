De Franse oliereus TotalEnergies blijft geloven in de verwerking van olieproducten in zijn grote petrochemische site in Antwerpen. ‘Maar we gaan het op een duurzamere manier doen door onze voetafdruk te verminderen en massaal te investeren in hernieuwbare energie', zegt Jean-Marc Durand, de directeur Petrochemical Refining van de groep in Europa.