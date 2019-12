Trump krijgt Russische gaskraan naar Europa niet zomaar dicht

Duitsland en Rusland maken zich sterk dat de Amerikaanse sancties de bouw van de gaspijpleiding Nord Stream 2 niet zullen tegenhouden. Het Belgische Fluxys verwacht geen impact op zijn aanpalende leidingen.

Met nog 160 van de 2.460 kilometer te gaan is de bouw van de gecontesteerde Russische gaspijpleiding Nord Stream 2 volledig stilgevallen. De Amerikaanse president Donald Trump vaardigde vrijdag sancties uit tegen ieder bedrijf dat nog meewerkt aan de bouw van het project dat Europa volgens de Amerikanen te afhankelijk maakt van Rusland voor zijn energiebevoorrading. Het Zwitsers-Nederlandse offshorebedrijf Allseas heeft daarop zijn installatieschepen teruggetrokken.

Maar zowel de Duitse als de Russische regering maakt zich sterk dat het project van 10 miljard euro binnen enkele maanden alsnog klaar zal zijn. De Duitse overheidsverantwoordelijke voor trans-Atlantische relaties Peter Beyer zei gisteren dat de sancties tot extra kosten en vertragingen leiden, maar dat hij verwacht dat de pijpleiding in de tweede helft van volgend jaar af geraakt.

Nord Stream 2 is een puur geopolitiek project. Er is genoeg capaciteit om Russisch gas via andere wegen naar Europa te krijgen. Thijs Van de Graaf professor energiepolitiek (ugent)

De Russische premier Dmitri Medvedev zei later op de dag dat de sancties ‘geen catastrofe’ betekenen en dat de pijpleiding binnen enkele maanden in gebruik kan worden genomen. Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft alternatieven om de pijpleiding af te werken, aldus Medvedev. ‘Het zal wat langer duren, maar dat is geen groot issue.’

Nord Stream 2 is bedoeld om de capaciteit van de eerste pijpleiding op de bodem van de Baltische Zee te verdubbelen en jaarlijks tot 55 miljard kubieke meter extra Russisch gas te transporteren naar Noord-Duitsland. Van daar gaat het gas verder naar consumenten in heel Europa.

‘Ik kan me niet voorstellen dat zo’n miljardenproject niet afgemaakt wordt’, zegt Thijs Van de Graaf, professor energiepolitiek aan de UGent. Op korte termijn verwacht hij geen enkel effect op de Europese gasmarkt. ‘Nord Stream 2 is een puur geopolitiek project met de bedoeling van Gazprom om transitlanden zoals Oekraïne te omzeilen. Maar ook zonder de nieuwe pijplijn heeft Rusland genoeg leidingcapaciteit om aan al zijn gasleveringen aan West-Europa te voldoen. Ironisch genoeg hebben Rusland en Oekraïne vrijdag een nieuw transitakkoord gesloten waardoor het gas via Oekraïne naar Europa kan blijven vloeien.’

Fluxys is er gerust in

Hoewel Belgische bedrijven niet rechtstreeks betrokken zijn bij Nord Stream 2 is het project wel van groot belang voor de Belgische gasnetbeheerder Fluxys. De nutsmaatschappij, die in handen is van de Belgische gemeenten, heeft participaties in twee Duitse pijpleidingen die in het verlengde liggen van Nord Stream. Het verklaart ook waarom België samen met Duitsland, Oostenrijk en Nederland ijverde voor voldoende soepele Europese gasregels zodat Nord Stream 2 kon doorgaan.

‘Het zal wat langer duren, maar dat is geen groot issue.’ Dmitri Medvedev premier Rusland

Fluxys heeft een participatie van 24 procent in de Duitse NEL-pijplijn, waarvan Gazprom mede-uitbater is. Die leiding transporteert sinds 2012 Russisch gas afkomstig van Nord Stream 1 door het noorden van Duitsland. Daarnaast heeft Fluxys ook een belang van 16,5 procent in de EUGAL-leiding die Russisch gas van Lubmin in het noorden van Duitsland naar Tsjechië gaat vervoeren. Ze bestaat uit twee parallelle pijpen waarvan de eerste op 1 januari in gebruik wordt genomen.