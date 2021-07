Turnhoutse fabriek gaat ovens verwarmen met zonnespiegels

Azteq bouwde eerder al een zonnespiegelinstallatie in Oostende en een in Antwerpen, bij het tankopslagbedrijf Adpo.

De kleefbandproducent Avery Dennison gaat in Turnhout warmte oogsten via zonnespiegels. Azteq, de Limburgse start-up achter de technologie, mikt op de grootste installatie van zijn soort in Europa.

Een meer bewolkte dag hadden de initiatiefnemers niet kunnen kiezen voor de lancering en toch voelt het binnenste van de demo-installatie al warm aan. Op de site van het Amerikaanse bedrijf Avery Dennison in Turnhout staat een manshoge paraboolspiegel opgesteld, een voorsmaakje van wat binnen tien maanden het grootste industriële zonnespiegelpark van Europa moet worden. Het Genkse energiebedrijf Azteq wil er een kleine 6.000 m² aan zonnespiegels plaatsen.

De gebogen spiegels vangen zonnestralen op en weerkaatsen die op een collectorbuis waar een speciale olie door stroomt. Door de geconcentreerde zonnewarmte bereikt de vloeistof temperaturen tot 400°C. Die warmte wordt dan via een wisselaar afgegeven om de aanpalende droogovens te verwarmen.

Avery Dennison produceert op de site verschillende soorten kleefband voor onder andere luiersluitingen, dichtingen van ramen en de auto-industrie. De droogovens om coatings aan te brengen draaien nu nog volledig op aardgas, maar de bedoeling is dat met de zonnewarmte het gasverbruik met 9 procent kan dalen. ‘Op momenten met veel zon zullen we geen gas meer moeten verbranden’, zegt fabrieksdirecteur Claudius Gosse. ‘Er komen ook opslagtanks, zeg maar grote thermossen, die ook ’s nachts een stuk zonnewarmte kunnen afgeven.’

Europese expansie

Azteq is niet aan zijn proefstuk toe. Het plaatste eerder al spiegelinstallaties bij het chemiebedrijf Proviron in Oostende en bij het tankopslagbedrijf Adpo in Antwerpen. Het zonnepark in Turnhout wordt ruim vijf keer zo groot. Het moet een belangrijk visitekaartje worden voor Azteq om ook elders in Europa gelijkaardige installaties te bouwen.

‘Met weinig zon en zijn lage gasprijzen is België voor ons een van de moeilijkste markten’, zegt Koen Vermout, de CEO van Azteq. ‘Maar daarmee kan je ook uitpakken in het buitenland. Als het hier in België lukt, lukt het overal. Binnenkort hopen we nog twee projecten binnen te halen in Duitsland en Spanje.’

Voor die expansie tankte Azteq de voorbije maanden vers kapitaal. In verschillende rondes haalde het bedrijf 1,3 miljoen euro op bij een groep privépersonen, het Nederlandse energieconsultancybedrijf Darel en het Havenbedrijf Antwerpen, dat toekomst ziet in de technologie om de chemiesector te verduurzamen.

Kostendaling

Hoewel zonnespiegels al zeker 40 jaar gebruikt worden om elektriciteit op te wekken in woestijngebieden, raakten ze in minder zonnige gebieden nooit echt van de grond. ‘Nochtans is het rendement zeer hoog’, zegt Vermout. ‘We kunnen tot 65 procent van de energie uit zonnestralen omzetten, terwijl dat voor de beste zonnepanelen hoogstens 20 procent is. Lange tijd konden we in de industrie niet opboksen tegen de lage gasprijzen, maar ik verwacht dat we volume-effecten krijgen. Zonnethermie kan dezelfde kostenverlagingen realiseren die ook windturbines en zonnepanelen hebben gekend.’

De investering voor het zonnethermiepark in Turnhout bedraagt 1,7 miljoen euro. Vlaamse subsidies via de call groene warmte zijn goed voor 1 miljoen. De rest komt van de Kempense burgercoöperatie Campina Energie. Avery Dennison investeert niet zelf, maar stelt de grond ter beschikking en sloot ook een termijncontract af om gedurende 20 jaar de warmte af te nemen aan een vaste prijs.

‘Voor ons is het een gok op de toekomst’, zegt Gosse. ‘Als de gasprijs stijgt, hebben wij een competitief voordeel. Daalt hij, dan is dat nadelig voor ons. Maar met de huidige klimaattoestand verwachten we dat fossiele brandstoffen duurder worden en vroeg of laat komt er een CO 2 -taks. Met onze groene zonnewarmte zijn wij dan goed gepositioneerd.'