Twee kernreactoren herstarten op Nieuwjaar

De kerncentrale van Doel telt vier reactoren, die van Tihange drie. Maar de centrales draaien door opeenvolgende pannes vrijwel nooit op volle capaciteit. Engie Electrabel stelt de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 op nieuwjaarsdag weer in bedrijf, zodat toch vier van de zeven Belgische kernreactoren stroom leveren.

Doel 4 heeft een grillig parcours achter de rug. De reactor werd in december weer heropgestart na maanden te hebben stilgelegen. Maar na enkele dagen moest hij opnieuw worden stilgelegd. Door een verstopte filter viel een pomp uit. Op 27 december werd Doel 4 alweer heropgestart, maar niet op volle kracht.

'Het verontreinigde water dient geleidelijk aan te worden gezuiverd. Daarom wordt de centrale langzaamaan heropgestart. In de loop van de volgende dagen zal de centrale weer op volle kracht draaien', zegt een woordvoerster van Engie Electrabel.

Beton

Tihange 3 wordt op 1 januari in de namiddag weer opgestart. Dat kan omdat de nucleaire waakhond FANC de toestemming heeft gegeven. Aanvankelijk dacht de uitbater dat Tihange 3 pas in maart weer elektriciteit zou kunnen leveren. Het is van eind maart 2018 geleden dat de reactor opnieuw stroom leverde.