Uitbreiding Zeebrugge-terminal stuwt winst Fluxys België

Het gasnetbedrijf Fluxys Belgium verhoogt de winstgevendheid en krikt het dividend op. De uitbreiding van de lng-terminal in Zeebrugge zorgt voor extra inkomsten.

Het beursgenoteerde Fluxys Belgium heeft in het coronajaar 2020 de winstgevendheid verder opgekrikt. De uitbater van het Belgische leidingnet voor aardgas behoort tot de gereguleerde monopoliebedrijven zoals ook hoogspanningsnetbeheerder Elia, waarvan de inkomsten voorspelbaar zijn en geen impact ondervinden van de crisis.

De omzet nam in 2020 met 6 procent toe tot 561 miljoen euro. Daarvan bleef onder aan de lijn een winstgroei over van 5 procent tot 73,2 miljoen euro. Die toename is vooral te danken aan de uitbreiding van de lng-terminal in Zeebrugge voor vloeibaar aardgas.

Fluxys gaat de capaciteit van de lng-terminal om aardgas te importeren in het Belgische net nog verdubbelen.

Fluxys nam eind 2019 een vijfde opslagtank in gebruik die overslag mogelijk maakt van ijsbrekertankers uit het noorden van Rusland om het aardgas verder richting Azië te exporteren. Met de extra opslagcapaciteit haalde Fluxys in 2020 een recordaantal van 172 schepen naar de terminal.

Nog uitbreidingen op komst

Onlangs besliste Fluxys de terminal in Zeebrugge nog verder uit te breiden. Het bedrijf gaat drie extra hervergassers bouwen die warmte van het Noordzeewater gebruiken om gekoeld vloeibaar aardgas (lng) weer op te warmen en als gas in het net te kunnen injecteren. Met die investering verdubbelt de capaciteit van de terminal om aardgas te importeren in het Belgische net.