Uitsluitend groene stroom op Werchter dankzij energiestart-up Bolt

Een primeur voor de festivalsector. Dit jaar draaien de luidsprekers en koelkasten in Werchter volledig op 'lokale' groene stroom en zonne-energie. Met de hulp van een superbatterij verzekert het energieplatform Bolt dat het licht aanblijft.

Werchter Parklife, het 30 dagen durende corona-alternatief voor Rock Werchter dat vandaag is gestart, heeft de energiestart-up Bolt ingeschakeld om dit jaar integraal op groene stroom te kunnen draaien. Het is de eerste keer dat een festival van die schaal zijn energiebevoorrading volledig verduurzaamt.

Profiel Bolt > Opgericht in 2019 door Pieterjan Verhaeghen en Rens Van Haute. > Levert groene stroom van een 130-tal opwekkers aan 16.000 consumenten. > De energieleverancier Luminus is meerderheidsaandeelhouder. > Omzet (2019-2020): 3,85 miljoen euro. Verlieslatend. > Personeel: 10.

'We willen af van diesel als energiebron voor festivals en andere evenementen', zegt Pieterjan Verhaeghen. 'Op mijn zestiende sliep ik op Werchter tussen de generatoren op de camping, maar die stoten erg veel CO2 uit.' Verhaeghen, nu 32, is de medeoprichter en CEO van Bolt, een start-up die zich in de energiemarkt inwerkte als matchmaker voor groene stroom.

In augustus 2019 lanceerde de start-up een energieplatform dat 'streekstroom' verzekert. Lokale producenten van alle mogelijke vormen van groene stroom kunnen zich aanmelden en hun overschotten verkopen. De consument die graag groene stroom wil, kan via Bolt kiezen uit lokale energieopwekkers: windmolens in de Gentse haven, zonnepanelen van een wellness in Overijse, of een biovergister bij ‘boer Frederik en Valerie uit Lievegem’.

Studio Brussel

De samenwerking met Werchter is het vervolg van een proefproject met Studio Brussel vorig jaar. 'Voor ons was dat een vorm van marketing. Dat is het deze keer ook. Toch ligt het dit jaar meer in lijn met onze core business', zegt Verhaeghen. Om Werchter Parklife van stroom te voorzien wordt hetzelfde mobiele zonnepark met 72 zonnepanelen opnieuw ingezet, maar zal het aangevuld worden met andere soorten groene stroom van een drietal lokale opwekkers.

3,85 miljoen omzet Bolt draait een omzet van 3,85 miljoen euro, maar verdient daarmee niet genoeg om uit de kosten te raken.

'Cruciaal was de mogelijkheid tot energieopslag', zegt Verhaeghen. 'Op de piekmomenten kan noch een netstroomaansluiting, noch een zonnepaneleninstallatie, noch een combinatie voldoende capaciteit garanderen.' Tijdens de daluren, wanneer Werchter Parklife weinig energie verbruikt, slaat een batterij de reststroom op voor later.

Marketing

De investeringskosten, die oplopen tot 50.000 euro, betaalt Bolt volledig met zijn marketingbudget. Het bedrijfje krijgt dus geen vergoeding van de festivalorganisatie, maar hoopt op een boost van zijn populariteit om na de festivalzomer weer te focussen op zijn hoofddoel: zo veel mogelijk consumenten verbinden met lokale stroomopwekkers.