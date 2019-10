Umicore en Engie werken aan 'pensioenplan' voor autobatterijen

48 afgedankte batterijen van elektrische Renault Kangoos krijgen bij Umicore een tweede leven als buffer om het elektriciteitsnet in ons land in evenwicht te houden. Dat is een Belgische primeur.

Engie en Umicore hebben dinsdag een uniek batterijsysteem ingehuldigd op de site van Umicore in Olen. Het systeem is ingekapseld in een container en bestaat uit 48 gebruikte lithium-ionbatterijen afkomstig uit Renault Kangoos. Aan elkaar geschakeld hebben ze een vermogen van 1,2 megawatt, zowat de helft van een klassieke windturbine.

Engie trok 1 miljoen euro uit voor de installatie die dienstdoet als primaire reserve op het hoogspanningsnet van Elia. De installatie detecteert wanneer de balans tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet verstoord is, en reageert binnen enkele seconden door de batterijen snel op of af te laden om het evenwicht te herstellen.

Levenseinde uitstellen

Het is in ons land het eerste energie-opslagsysteem waarbij e-autobatterijen een tweede carrière krijgen. Dit soort initiatieven zal in de toekomst almaar meer aandacht krijgen. De verwachting is dat vanaf 2025 jaarlijks miljoenen autobatterijen aan vervanging toe zijn. Rijp voor recyclage om er de dure materialen uit te recupereren, maar zowel energiebedrijven als autoproducenten beginnen in te zien dat het levenseinde van zo'n batterij met tien jaar uitgesteld kan worden.

De batterij van een elektrische auto is in principe na 8 à 10 jaar aan vervanging toe. De opslagcapaciteit is dan te veel gedaald, maar die blijft wel voldoende voor minder veeleisende toepassingen zoals energiestockage.

‘De batterij van een e-auto is in principe na 8 à 10 jaar aan vervanging toe’, legt Rafaël Jahn van het Engie Battery Lab uit. Het vermogen - dat nodig is om op te trekken bijvoorbeeld - neemt gaandeweg af, evenals de opslagcapaciteit. ‘Een auto sleept na verloop van tijd kilo’s ballast mee die niet meer efficiënt zijn waardoor de actieradius verkleint’, zegt Geert Defieuw, topman van de Umicore-site in Olen.

Slijtage

Van zodra dat 20 à 30 procent minder is, is de batterij ongeschikt voor de autosector. ‘Maar de 70 à 80 procent capaciteit die overblijft, is wel voldoende voor toepassingen waarbij energieopslag per kilo gewicht minder cruciaal is zoals in dit project’, aldus Jahn. Vergelijk het met een batterij die niet straf genoeg meer is om uw koplamp fel te laten schijnen, maar wel voldoende voor de afstandsbediening van uw televisie.

De betrokkenheid van Umicore bij dit project heeft zo zijn redenen. Het bedrijf produceert batterijmaterialen en recycleert die ook in zijn site in Hoboken. ‘We zullen inzicht krijgen in het slijtageproces van batterijen. Dat kan ons helpen om betere materialen te ontwikkelen’, zegt Defieuw.

Ontluikende technologie

‘In omvang is dit nog een kleine opstelling. Maar dat is niet het belangrijkste’, zegt Cedric Osterrieth van Engie. ‘Dit is nog een ontluikende technologie. De bedoeling is uit dit project te leren op vlak van opbouw, integratie van de apparatuur en uitbating. In de toekomst willen we dit op grotere schaal doen.’

Dit is nog een ontluikende technologie. We betalen nog leergeld. Cedric Osterrieth Engie

Die ‘grotere schaal’ zal ook nodig zijn. De energietransitie is op kruissnelheid aan het komen. Zonnepanelen en windturbines zijn in opmars maar ze leveren geen constante hoeveelheid stroom waardoor tijdelijk stockage almaar belangrijker wordt. Ook in ons land zijn meerdere batterijparken in de maak, al maken die alleen gebruik van nieuwe, speciaal ontwikkelde batterijen.

Schermvullende weergave ©rv

In Ruien, waar vroeger een steenkoolcentrale stond, komt een systeem met een vermogen van 25 megawatt. Goed voor een investering van 11 miljoen euro. In het Limburgse vakantiepark Terhills financiert de investeringsmaatschappij LRM een installatie met 140 Tesla-batterijen.

Leergeld

Luik Natie in Antwerpen connecteert een batterij met zonnepanelen en een koelinstallatie om de energiekosten te optimaliseren. In Australië tekende Elon Musk dan weer voor het grootste project in zijn soort, met een vermogen van 100 megawatt bestemd om overtollige energie uit een nabijgelegen windmolenpark op te slaan.

‘Maar nieuwe lithium-ionbatterijen zijn nog altijd duur’, zegt Osterrieth. ‘We moeten dus op zoek naar goedkopere alternatieven. Tweedehandsbatterijen bieden potentieel, maar op dit moment betalen we nog leergeld.’

Campers

Engie is niet de enige die ermee experimenteert. BMW en het energiebedrijf Vattenfall werken er samen aan. Het Britse Powervault neemt de batterijen van de Renault Zoe als basis voor een systeem voor bij u thuis. Toyota levert systemen aan de supermarktketen 7 Eleven. Oude batterijen van de Nissan Leaf doen intussen ook dienst in campers. Ze laden op via zonnepanelen, en leveren de stroom voor de koelkast, verlichting, radio, enzovoort.

Of alle autobatterijen op termijn zo’n herbestemming zullen krijgen, vooraleer ze in de recyclageketen terechtkomen? ‘Nee, het zijn er te veel om allemaal te absorberen’, klinkt het bij Engie. ‘Bovendien zijn niet alle batterijen geschikt.’ Veel hangt af van het ontwerp van de batterij, of die gemakkelijk te integreren is in zo’n installatie, en of die in de auto zwaar heeft afgezien.