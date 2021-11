Umicore-rivaal stapt uit batterijmaterialen

Het aandeel Umicore krijgt zware klappen nu rivaal Johnson Matthey uit batterijmaterialen stapt. De reden: niet rendabel genoeg vanwege de grote concurrentie van alternatieve en goedkopere technologieën.

‘Na een gedetailleerde beoordeling en in aanloop naar een aantal cruciale investeringen, zijn we tot de conclusie gekomen dat het potentiële rendement van onze batterijmaterialendivisie niet toereikend zal zijn om verdere investeringen te rechtvaardigen', zegt Robert MacLeod, de CEO van Johnson Matthey, in een mededeling.

Hoewel dit enkele kansen voor Umicore inhoudt, zal dit vragen oproepen en versterken over het verwachte rendement van de batterijdivisie, die wij zien als de hoeksteen van Umicore Stijn Demeester Analist ING

Johnson Matthey is samen met Umicore en BASF een van de gevestigde waarden in de productie van materialen die in batterijen verwerkt worden. De vraag naar die materialen groeit dankzij de elektrificatie van het wagenpark. Maar dat is slechts een deel van het verhaal.

'Terwijl de vraag naar batterijmaterialen toeneemt, neemt ook de concurrentie van alternatieve technologieën en andere fabrikanten toe. De markt evolueert snel met toenemende ‘commoditization’ en lagere opbrengsten', aldus Macleod.

Koning van Kathoden

De aankondiging van het Britse bedrijf is een klap in het gezicht van onze eigen Koning van Kathoden: Umicore. Het aandeel is vandaag veruit de grootste verliezer in de Bel20. Beleggers maken zich al langer zorgen over de toekomst van NMC-kathodes waarin Umicore het onbetwiste nummer een is in de wereld.

Die kathodes bevatten nikkel, mangaan en kobalt. Dankzij het nikkel kunnen de batterijen - met eenzelfde gewicht - meer energie opslaan dan alternatieve cocktails, wat cruciaal is om auto’s een zo groot mogelijke actieradius te geven.

LFP en Tesla

Maar het probleem is dat NMC-kathodes vrij duur zijn, zeker nu Tesla en co almaar meer inzetten op betaalbare instapmodellen. Enter LFP, kathodes met lithium, ijzer en fosfaat. Tesla zweert voor zijn Model 3 al langer bij de LFP-batterijen van het Chinese CATL. Ook Volkswagen-CEO Herbert Diess sprak eerder dit jaar over 'het grote kostenvoordeel' van LFP, tegenover een klein nadeel in actieradius.

Stijn Demeester, een analist van ING, ziet het bericht van Johnson Matthey als een negatieve boodschap voor de aandeelhouders. ‘Hoewel dit enkele kansen voor Umicore inhoudt, zal dit vragen oproepen en versterken over het verwachte rendement van de batterijdivisie, die wij zien als de hoeksteen van de beleggerscase voor Umicore.’

De divisie Energy & Surface Technologies, waaronder de batterijmaterialen vallen, leverde tijdens het eerste halfjaar 28 procent van de omzet, maar slechts 12 procent van de bedrijfswinst. Qua winstmarge (12,2%) en rendement op eigen vermogen (7,2%) is het ruimschoots de minst presterende divisie.