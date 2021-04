Umicore werkt aan nieuwe generatie brandstofcellen

Om dat te vermijden wordt nagedacht over 'vloeibare organische waterstofdragers' waarin het waterstof chemisch gebonden is. Die waterstofdrager zou dan via de klassieke tankinfrastuctuur verdeeld kunnen worden. Die aanpak vraagt evenwel nieuwe katalysatoren, waar Umicore mee zijn schouders zal onderzetten. 'Dit onderzoek zit nog in een vroege fase', zegt An Steegen, Chief Technology Officer van Umicore.