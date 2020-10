Vakbond Engie ongerust over toekomst installateurs en techniekers

Engie Electrabel heeft haar dienstenbedrijven in België samengevoegd tot een groep van bijna 10.000 werknemers. De vakbond ABVV vreest dat Engie een deel van de activiteiten gaat verkopen.

De socialistische vakbond ABVV voerde maandag actie aan het hoofdkantoor van energiebedrijf Engie Electrabel in Brussel. De Franse moedergroep wil wereldwijd meer focus krijgen in het kluwen aan diensten en gaat activiteiten afstoten. De vakbonden vrezen dat die operatie gevolgen heeft voor de ruim 9.600 werknemers in België die diensten en technieken aanbieden voor de industrie, gebouwen en overheidsinstellingen.

Engie Electrabel voerde begin juli een grote herstructurering door van haar Belgische dienstenbedrijven. De dochters Engie Fabricom (elektrische installaties), Engie Cofely (gebouwbeheer), Engie Axima (koeling en verwarming) en enkele kleinere onlangs overgenomen installatiebedrijven zijn samengebracht onder één merk, Engie Solutions.

Door het project, dat de naam Lysandra kreeg, werken de ploegen van de verschillende afdelingen niet langer langs elkaar heen en is er voor klanten één aanspreekpunt. Engie Solutions overkoepelt 2 miljard euro aan jaaromzet in België. Het is marktleider in tal van domeinen rond technische installaties, onderhoud en gebouwbeheer.

Aparte beursgang

Er is op groepsniveau een oefening bezig en de komende maanden zal daar meer duidelijkheid over komen. Hellen Smeets woordvoerder Engie Electrabel

Maar het ABVV is er niet mee opgezet dat eerst een poging is ondernomen om de activiteiten beter te integreren, om daarna vanuit Parijs te vernemen dat een deel van de activiteiten wordt verkocht.

Engie-voorzitter Jean-Pierre Clamadieu wil meer lijn krijgen in de Franse energiereus. Hij ziet geen plaats meer voor randactiviteiten zoals het onderhoud van parken en de uitbating van Franse gevangenissen, parkings en musea. Clamadieu wil focussen op het kernmetier van de energiegroep met de nadruk op hernieuwbare energie en stedelijke energie-infrastructuur. Een optie is de activiteiten die niets met de energietransitie te maken hebben af te splitsen en apart naar de beurs te brengen.

Het ABVV vraagt snel duidelijkheid over de toekomstplannen. De vakbond wil dat de Belgische dienstenactiviteiten als een geheel beschouwd worden, dat werknemers van de verschillende takken niet tegen elkaar uitgespeeld worden en dat de bestaande jobs en arbeidsomstandigheden gegarandeerd zijn.