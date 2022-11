In de strijd tegen klimaatverandering is afkicken van fossiele brand- en grondstoffen - en dus ook van de productie van meer plastic - noodzakelijk. Als sorteerkampioen wil Vlaanderen pionieren in de recyclage-industrie. Hoever staan we in de race naar fossielvrij plastic? De Tijd volgde de inhoud van de nieuwe blauwe zak.