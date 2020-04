Peter Vyncke: 'Als iedereen voor zijn eigen deur veegt in de firma, komen we al ver.'

'We hebben de voorbije twee weken nog drie grote contracten binnen gehaald, van elk 5 à 10 miljoen euro', zegt Peter Vyncke, topman van het gelijknamige familiebedrijf. Maar business as usual is het ook voor hem niet.

'Tijdelijke werkloosheid? Nee. Behalve voor onze receptionisten in Harelbeke', zegt Vyncke. Zijn bedrijf ontwerpt en bouwt installaties om biomassa om te zetten in energie, vooral in Europa en Azië. Daarvoor heeft het wereldwijd 385 werknemers. 'Onze werven lopen door. We moeten onze oude opdrachten uitvoeren. En met die nieuwe contracten waren we al enkele maanden bezig.'

Maar business as usual is het niet. 'Nieuwe klanten vinden is iets anders. Het is knokken. Vanuit je kot zie je geen opportuniteiten. Daar komt nog bij dat de Russen en de Saoedi’s beslist hebben een potje te armworstelen over de olieprijs. Dat heeft ook niet geholpen, want onze technologie is een alternatief voor fossiele brandstoffen.'

We kunnen niet altijd over alles zeggen dat het de schuld van de sossen is. Peter Vyncke CEO Vyncke

De doelstelling van 135 miljoen euro nieuwe orders in 2020 is onhaalbaar geworden. 'Ik zal al blij zijn als we aan 100 miljoen geraken. Mijn vrouw heeft een zaak in kinderkledij. Ze is helemaal moeten omschakelen van offline naar online met leveringen aan de achterdeur van klanten. Dat is gelukt, bijna zonder omzetverlies. Chapeau, ik ben toch wat jaloers als ik dat zie', zegt hij.

Vyncke ziet ook positieve zaken aan de crisis. 'We overconsumeren alles, het virus heeft daar een vergrootglas op gezet. De files naar Brussel zijn weg nu iedereen thuiswerkt. Dat moeten we meenemen. Als iedereen voor zijn eigen deur veegt en binnen de eigen firma kijkt, komen we al ver. We kunnen niet altijd over alles zeggen dat het de schuld van de sossen is.'