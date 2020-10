'Ventilatie blijft corona verspreiden op kantoor'

In kantoren staat de ventilatie vaak nog zo afgesteld dat het coronavirus vrij kan circuleren. Tot die conclusie komt het inspectiebedrijf Vinçotte na een doorlichting van meerdere bedrijfsgebouwen.

Hoewel al lang duidelijk was dat ventilatiesystemen viruspartikeltjes konden helpen verspreiden, hebben veel bedrijven hun installaties nog niet of onvoldoende aangepast. Dat zegt het keurings- en inspectiebedrijf Vinçotte nadat het bij verschillende bedrijven de interne luchtcirculatie onder de loep nam.

‘Er zou constant verse buitenlucht moeten worden aangevoerd, maar in de praktijk zien we dat dat vaak niet gebeurt’, zegt Nico Seymus. Hij leidt bij Vinçotte een team dat bedrijven bijstaat in de uitwerking en evaluatie van hun coronamaatregelen.

‘Veel werkgevers onderschatten het risico van ventilatie nog’, zegt de consultant. ‘Ze denken dat het probleem opgelost is als ze een technieker wat aanpassingen laten doorvoeren aan de installatie voor verwarming, koeling en ventilatie. Maar installateurs hebben soms geen idee hebben van de gevolgen van hun ingrepen voor de verspreiding van het virus. De instructies daarrond zijn vaak heel onduidelijk.’

Je kan wel meer verse buitenlucht aantrekken, maar dan moet je in de winter veel meer verwarmen en stijgt de energiefactuur. Nico Seymus Consultancy manager Vinçotte

Onder virologen leeft al een tijdje discussie over welke rol ventilatiesystemen spelen in de verspreiding van het virus. Als iemand besmet raakt, is het nagenoeg onbegonnen werk wetenschappelijk aan te tonen dat die besmetting het gevolg was van de luchtcirculatie in een gebouw. Toch zijn de meesten het erover eens dat grote voorzichtigheid nodig is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) adviseert ventilatiesystemen zo af te stellen dat ze maximaal lucht van buiten aantrekken, de lucht zo veel mogelijk filteren en verse luchtaanvoer garanderen in die vergaderruimtes waar meerdere mensen samen zitten.

Probleem voor oude gebouwen

‘Studies wijzen op een causaal verband tussen ventilatie en besmettingen’, zegt Seymus. ‘Mensen die hoesten of niezen kunnen het virus verspreiden via heel kleine speekseldruppeltjes die in de lucht blijven zweven. Als de ventilatie die lucht in een gebouw hergebruikt, bestaat het gevaar dat mensen besmet raken.’

Het probleem met de installaties is dat ze vaak ontworpen zijn om zuinig met energie om te springen. ‘Ze trekken zo weinig mogelijk buitenlucht aan om niet te veel te moeten verwarmen’, zegt Seymus. ‘Maar zo krijg je constant interne luchtcirculatie met filters die niet ontworpen zijn om virusdeeltjes tegen te houden. Moderne installaties kan je wel zo afstellen dat ze continu verse buitenlucht aantrekken, maar dan ga je in de winter veel meer moeten verwarmen en gaat de energiefactuur omhoog.’

Als meer mensen weer komen werken, moet ook het aantal luchtcirculaties daaraan aangepast worden. Nico Seymus Consultancy manager Vinçotte

Voor oudere gebouwen en ventilatiesystemen is het minder evident de traditionele luchtstroom om te gooien. ‘Daar zijn soms ingrijpende investeringen nodig, bijvoorbeeld door een extra filterinstallatie met UV-lampen te plaatsen om het virus te doden’, zegt Seymus. ‘Als het onmogelijk is de recirculatie van lucht in een gebouw stop te zetten, dan moet de besturingskast omgebouwd worden en moet je kleppen plaatsen om oude lucht weer buiten te krijgen.’

Toch benadrukt Vinçotte dat niet blindelings alle verwarmingsinstallaties omgebouwd moeten worden. ‘Je moet kijken naar het totaalplaatje. Hoeveel verse lucht in een gebouw of vergaderruimte nodig is, hangt af van het aantal mensen dat er samen zit’, zegt Seymus. ‘Als door thuiswerk minder mensen op de werkvloer komen, is het misschien niet nodig de luchtcirculatie drastisch om te gooien. Als meer mensen komen werken, moet ook het aantal luchtcirculaties daaraan aangepast worden. Veel bedrijven zijn zich daar nog niet van bewust.’