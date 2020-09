Veolia aast op miljardendeal met rivaal Suez

De Franse afvalverwerker Veolia probeert via een bod op rivaal Suez een 'wereldmarktleider in milieudiensten' te creëren.

Komt er acht jaar na een mislukte eerste poging in 2012 dan toch een Franse wereldmarktleider in milieudiensten tot stand? Dat is het vaste voornemen van Veolia . De afvalverwerker lanceerde zondagavond een bod van 2,9 miljard euro om een belang van 29,9 procent in rivaal Suez over te kopen van de nutsgroep Engie .