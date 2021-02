Veolia lanceert vijandig overnamebod op Suez

Wrevel

Oorlogsverklaring

Macron

De open oorlog stelt de Franse regering van president Emmanuel Macron, die zelden afzijdig blijft in economische gevechten, voor een dilemma: komt ze tussen om een fusie en de bijhorende ontslagronde te verhinderen? Of laat ze de aandeelhouders kiezen, met de mogelijkheid dat er een Franse wereldspeler in afvalverwerking en 'ecologische transformatie' ontstaat?

België

Veolia is in ons land actief met industriële reiniging, afvalwaterbehandeling en diensten om energie en water te besparen. Het bedrijf baat in Brussel een van de grootste waterzuiveringsstations van het land uit. Het telt 1.800 werknemers in België en haalt hier een omzet van 310 miljoen euro. Suez is dan weer een dominante speler in de ophaling en verwerking van afval. Het telt in ons land 1.900 werknemers en 750 ophaalwagens en haalt een omzet van 512 miljoen euro.