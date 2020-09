Veolia verlengt bod op Suez niet

Dat heeft topman Antoine Frérot woensdag benadrukt in het Franse parlement, waar hij Suez beschuldigde van ‘een tactiek van de verschroeide aarde’.

Veolia heeft vorige maand een bod van 2,9 miljard euro uitgebracht op het belang van 29,9 procent in Suez. Dat bod werd vorige week door de raad van bestuur van moederbedrijf Engie verworpen. Toch liet Engie-voorzitter Jean-Pierre Clamadieu de deur voor een overname op een kier staan. Hij is bereid met Veolia te onderhandelen over een hogere prijs. Tegelijk werd de top van Suez opgeroepen om alternatieve biedingen te bekijken.