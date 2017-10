Verkoop Eneco onzekerder na nieuwe tegenstem

De verkoop van het Nederlandse energiebedrijf Eneco is een stukje onzekerder geworden. Ook in Leerdam in Nederland is de gemeenteraad tegen een verkoop van het belang van bijna een half procent in het energiebedrijf. Daarmee is meer dan een kwart van de aandelen in principe buiten bereik van een eventuele koper, en kan die geen volledige zeggenschap krijgen.