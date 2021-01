Verlichtingsreus Signify schrapt 600 banen

In totaal gaan zeshonderd van de 37.000 banen verloren, waarvan 250 op de kantoren in Eindhoven en Amsterdam. Dat melden Nederlandse kranten.

Het gaat in Nederland om zo'n 10 procent van het personeelsbestand. Signify is de lichttak van Philips, die in 2016 verzelfstandigd werd, naar de Amsterdamse beurs ging en sinds 2018 Signify heet. Het concern is getroffen door de coronacrisis, waardoor klanten veel minder investeren in lichtsystemen.