Vers geld moet schuldenlast Waterleau verlichten

De milieugroep Waterleau is op zoek naar vers geld om zijn schuldenberg af te bouwen. De consultant Deloitte begeleidt het bedrijf daarbij. De oefening kan uitmonden in een verkoop.

Als u de naam Waterleau hoort, denkt u automatisch aan de Waals-Brabantse gemeente waar Napoleon zijn laatste veldslag verloor. Het gelijknamige bedrijf uit Wespelaar (Haacht) zegt u allicht veel minder. De Vlaams-Brabantse groep installeert en beheert nochtans wereldwijd installaties voor waterzuivering, luchtzuivering en afvalverbranding.

Waterleau raakte ook bekend door Luc Vriens, de rock-and-rollondernemer die jarenlang een relatie had met de voormalige sp.a-politica Anissa Temsamani. In 2000 richtte Vriens het bedrijf op, kort na zijn vertrek bij het milieubedrijf Seghers. Daar stapte hij op na een geschil over een beloofde participatie in de groep. Vier andere ingenieurs vertrokken in zijn zog.

Glitter

Twee decennia Waterlea u > 2000 Luc Vriens richt met enkele andere ingenieurs van de milieugroep Seghers Better Technology Waterleau op. > 2009 Het Britse Aqua Resources Fund koopt voor 20 miljoen converteerbare obligaties. Waterleau gaat op overnamejacht, onder meer in Duitsland en de VS. > 2014 Vriens overlijdt. Bart Goedseels (ex-Option) volgt hem op als CEO. > 2015 Aqua Resources Fund wordt uitgekocht. Kerncijfers > Bedrijfsopbrengsten (2017): 80,4 miljoen euro > Brutobedrijfswinst (ebitda): 1,75 miljoen euro > Aandeelhouders: kinderen van Luc Vriens (55%), andere oprichters (35%), management (10%).

Onder Vriens’ bewind groeide Waterleau fors, zowel in binnen- en buitenland. Projecten werden met de nodige glitter ingehuldigd. Maar sinds het plotse overlijden van de CEO in 2014 komt het bedrijf veel minder in de schijnwerpers.

‘Er was in heel het bedrijf een enorme drang om de erfenis van Luc voort te zetten. Ja, zelfs om te bewijzen dat het ook zonder hem kon. Dat dat lukte, is een pluim op zijn hoed’, vertelde Bart Goedseels (ex-Option) over die periode enkele jaren geleden. Hij volgde Vriens kort na diens overlijden op.

Goedseels veranderde het geweer evenwel van schouder: Waterleau ging zich steeds minder richten op heel grote projecten die men vooral vindt in de publieke sector. Het verlegde de focus naar de private markt, met kleinere maar meer voorspelbare opdrachten.

Duitse kater

Maar Goedseels moet ook rekening houden met het verleden, want Waterleau torst een erfenis mee. Het houdt aan zijn expansie - in het bijzonder in Duitsland - een financiële kater over die is nog steeds niet is weggewerkt.

De schuldenberg van de milieugroep komt grotendeels voort uit de overname van het Duitse Kary Planaqua in 2014. ‘Het ging om de overname van activa van een failliet bedrijf, waarin heel wat verlieslatende projecten zaten’, zegt Goedseels. Waterleau verving sindsdien het management van Kary Planaqua en ontsloeg een derde van de 22 medewerkers. Maar de Duitse dochter weegt nog steeds op de groepsresultaten. In 2017 slikte ze een bedrijfsverlies van 2,6 miljoen euro.

Twee maanden

Om de schuldenlast - eind 2017 69 miljoen euro - in te perken nam het bedrijf onlangs de consultant Deloitte in de arm om een partij te vinden die bereid is vers geld in het bedrijf te pompen. De oefening kan leiden tot een verkoop, ook al is dat volgens Goedseels niet zeker. ‘Het kan ook gewoon de instap van een derde partner zijn. We zoeken vooral extra kapitaal om onze schuldenlast te verlichten’, stelt Goedseels. ‘Er liggen veel opties open, afhankelijk van de geïnteresseerde met wie we praten. Hoeveel kapitaal we zoeken, hangt ook af van de formule. Meer kan ik niet zeggen omdat het proces volop loopt.’

De strategische oefening kan leiden tot een verkoop. Maar het kan ook gewoon een instap van een derde partner zijn. Alle opties zijn open. Bart Goedseels CEO Waterleau

Binnen een tweetal maanden moet de nieuwe aandeelhouder bekend zijn, zegt hij. De huidige aandeelhouders van Waterleau zijn de kinderen van Luc Vriens (55%), de medeoprichters van Waterleau (35%) en het management (10%).

Om de situatie recht te trekken nam Waterleau ook andere maatregelen. Begin 2017 verkocht de milieugroep haar oude hoofdzetel in Herent. De banken stemden ermee in de aflossingsverplichtingen van de hernieuwde brugfinanciering aan te passen om rekening te houden met de beoogde versterking van de balans. Lees: Waterleau krijgt meer tijd. De milieugroep heeft ook een akkoord op zak met haar banken om, indien nodig, de terugbetalingstermijnen af te stemmen op het verloop van projecten.

Franse dochter

Waterleau zette in 2017 ook zijn Franse dochter in de etalage, een specialist in luchtzuivering die weinig synergie heeft met de waterzuiveringsprojecten. Die verkoop is nog steeds niet rond.

Goedseels benadrukt dat de resultaten vorig jaar de goede richting uitgingen. ‘De omzet is in 2018 fors gegroeid en moet op ongeveer 100 miljoen euro uitkomen. Ook de rendabiliteit is verbeterd, en vooral: we gaan nog meer de weg op van de ingewikkelde projectbusiness. Dat was trouwens het plan toen ik de CEO-fakkel overnam na het overlijden van Luc Vriens.’