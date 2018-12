Vijfde energieleverancier geeft er de brui aan

De naam Zéno doet waarschijnlijk geen belletje rinkelen. Het energiebedrijf dat opgericht was als Klinkenberg Energy veranderde nog maar enkele maanden geleden van naam. Het is een van de vele kleine prijsbrekers die de voorbije jaren op de markt kwamen.

Zéno haalde op drie jaar tijd 15.000 klanten binnen, voornamelijk in Wallonië. Nu besliste het bedrijf om zich exclusief te richten op kmo's en industriële klanten, en hen energie en dienstverlening aan te bieden. 'Het was onmogelijk om op de residentiële en professionele markt tegelijk aanwezig te zijn', legt de gedelegeerd bestuurder Sébastien Otten uit.

Voor de bestaande retailklanten is er een oplossing: de eveneens Luikse leverancier Mega neemt het klantenbestand over. Dat betekent niet dat ze automatisch klant worden van Mega, maar dat deze leverancier hen een nieuw voorstel zal doen en een gemakkelijke overstap garandeert. Een overstap naar een andere leverancier is ook een optie.