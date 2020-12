Vlaams burgerprotest houdt windmolens tegen

In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werd dit jaar geen enkele nieuwe windmolen in gebruik genomen.

Vlaanderen kreeg er in 2020 slechts 31 nieuwe windmolens bij. Projecten lopen soms jaren vertraging op door een procedureslag met buurtbewoners. ‘Er hoeft maar één buurtbewoner tegen te zijn en je bent vertrokken voor jaren.’

Nadat 2019 al een zeer moeilijk jaar voor nieuwe windenergieprojecten in Vlaanderen geweest was, bleef ook 2020 onder de verwachting. Er werden 31 nieuwe windmolens gebouwd op land, goed voor 82 megawatt aan bijkomend vermogen. ‘Het betekent dat Vlaanderen, ondanks de enorme inspanningen van de sector de vooropgestelde doelstellingen voor 2020 niet haalt’, zegt Bart Bode, directeur van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA), die de cijfers publiceerde.

In totaal staan in Vlaanderen nu 573 windturbines. Met een productiecapaciteit van 1.360 megawatt (MW) kunnen die als het hard waait iets meer elektriciteit opwekken dan pakweg een kerncentrale. Maar het tempo waartegen nieuwe windmolens gebouwd worden, ligt veel te laag om in 2030 aan de beoogde 2.500 MW te komen. Al drie jaar op rij stokt het groeitempo. Vergeleken met de piekjaren 2014 tot 2017 wordt nog maar de helft aan nieuwe windcapaciteit gebouwd. In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werd vorig jaar geen enkele nieuwe windmolen aangesloten.

Ons oudste project kreeg tien jaar geleden voor het eerst een vergunning. Telkens ging dezelfde persoon in beroep waardoor we nog altijd niet kunnen bouwen. An Schaubroeck Communicatiedirecteur Aspiravi

Tien jaar procederen

De sector verwijst altijd naar de aanslepende vergunningprocedures die de uitbouw van windenergie afremmen. ‘Je kan de steun hebben van 99 buurtbewoners, maar er hoeft er maar één tegen te zijn en je bent vertrokken voor jaren aan procedures’, zegt Simon Neerinckx, de CEO van de Leuvense ontwikkelaar Windvision, sinds september in handen van ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock. 'Het probleem is dat die beroepsprocedure geen maximumduur heeft.'

Dat de beroepsprocedures ‘soms eindeloos aanslepen’ zegt ook An Schaubroeck van de groenestroomproducent Aspiravi. ‘We hebben in Vlaanderen 15 projecten waarvoor de overheid een vergunning verleend heeft, maar waar we nog niet kunnen bouwen omdat er beroepen lopen. Het gaat om 36 turbines van samen 125 megawatt. Zeven projecten slepen al langer dan vijf jaar aan. Het oudste kreeg in 2011 een eerste vergunning. De voorbije tien jaar werd het al drie keer vergund, maar telkens ging dezelfde persoon in beroep waardoor we nog altijd bezig zijn.’

Als de oplevering van een project te lang duurt, krijg je ook minder overheidssteun dan waar je oorspronkelijk op had gerekend. Simon Neerinckx CEO Windvision

De sectorfederatie is vooral misnoegd over de mogelijkheid voor buurtbewoners om met telkens nieuwe beroepen te komen. ‘Nu is dat vaak een carrousel’, zegt Bode. ‘Eerst wordt een procedure begonnen voor het omgevingsgeluid. Wordt die afgewezen, dan begint men een procedure voor de slagschaduw of de veiligheid. Men zou alle beroepen samen moeten behandelen en dan binnen zes maanden uitsluitsel geven. Nu duurt iedere procedure afzonderlijk vaak een jaar of langer. Vlaanderen loopt zo hernieuwbare energie mis die zo hard nodig is.’

Leverancier failliet

Daarbovenop komen vaak nog extra vertragingen omdat turbines niet meteen geleverd worden. Toen de grote Duitse turbineproducent Senvion vorig jaar failliet ging, moesten tal van projecten op zoek naar een nieuwe producent. ‘Vlaanderen is een kleine markt en leveranciers staan niet te springen om één of twee turbines te leveren, terwijl ze in het buitenland met veel grotere projecten werken’, zegt Bode. ‘Er is niet meer zoveel keuze tussen leveranciers.’

We zullen extra rechters aanwerven bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het proces digitaliseren en de proceduretermijnen inkorten. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

Het duurt nu 12 tot 18 maanden voor er geleverd kan worden, zegt Neerinckx. ‘Op zich is dat niet erg, maar die wachttijden zijn wel problematisch als door beroepsprocedures al drie jaar vertraging opgebouwd is. Dan is de vergunning in feite gedateerd. Hoewel intussen nieuwe, performantere turbines op de markt zijn, wil je het risico niet lopen de vergunning bij te sturen waarna opnieuw beroepen kunnen worden ingediend. Als de oplevering van een project te lang duurt, krijg je ook minder overheidssteun dan waar je oorspronkelijk op had gerekend. Het is als investeerder dan moeilijk om te maken dat het financieel plaatje nog klopt.’

Nieuwe zones

De meeste projecten worden nu gebouwd in industriezones, havens of langs snelwegen en kanalen. Om de doelstellingen tegen 2030 te halen, wordt het onvermijdelijk dat ook andere gronden beschikbaar komen, klinkt het in de sector. ‘De komende tien jaar moeten we jaarlijks 120 megawatt aan nieuwe windturbines bouwen om de doelstellingen te halen’, zegt Bode. ‘Dat kan, maar hier en daar moet de ruimtelijke ordening herbekeken worden. Het openstellen van bufferzones die nu nog als natuur ingekleurd zijn, kan een oplossing zijn. Ook de kustzone langs de E40 tussen Jabbeke en Veurne kan opengesteld worden, een gebied met weinig bewoning en de beste windcondities in Vlaanderen. De luchthaven van Oostende moet dan wel haar radarsysteem aanpassen zodat de turbines geen verstoringen opleveren.’

Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft oor naar de vraag om de procedures te versnellen. ‘We zullen extra rechters aanwerven bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het proces digitaliseren en de proceduretermijnen inkorten’, zegt de minister. ‘Dat zal leiden tot snellere uitspraken.’