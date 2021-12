Vlaamse Energieleverancier vraagt faillissement aan

De Vlaamse Energieleverancier, een kleinere leverancier met 70.000 Vlaamse klanten, legt de boeken neer. Het bedrijf kan de aanhoudende hoge energieprijzen niet langer het hoofd bieden.

Zo’n 70.000 Vlaamse gezinnen zullen net nu de energieprijzen heel hoog staan op zoek moeten naar een nieuwe leverancier. De Vlaamse Energieleverancier heeft het faillissement aangevraagd, meldt de VRT en werd bevestigd aan De Tijd. De handelsrechter beslist dinsdag over de zaak.

Er circuleerden al langer geruchten dat de Vlaamse Energieleverancier in de problemen zat door de hoge energieprijzen. Het bedrijf zou onvoldoende cashbuffers hebben om de recordprijzen voor elektriciteit en aardgas te kunnen opvangen. Het bedrijf oogstte een storm van protest nadat het eenzijdig de maandelijkse voorschotten op de energiefactuur had opgetrokken.

Het bedrijf werd in 2019 actief als prijsbreker op de Vlaamse markt. In de sector wordt gefluisterd dat het zich onvoldoende had ingedekt waardoor het op de groothandelsmarkt nu heel dure stroom moet inkopen om zijn leveringen aan klanten te kunnen voldoen.

Als de rechter het faillissement bevestigt, vallen klanten niet zomaar zonder stroom of gas. Ze krijgen in eerste instantie energie geleverd via de netbeheerder Fluvius, in afwachting tot ze een nieuwe leverancier hebben gevonden.

Noodleverancier

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil niet vooruitlopen op beslissingen van een rechtbank. Het is aan de regulator VREG om te bevestigen in concrete gevallen, klinkt het. ‘Maar laat er geen twijfel over bestaan: de huidige Vlaamse regelgeving zorgt ervoor dat, indien een energieleverancier failliet gaat, niemand zonder elektriciteit of aardgas zal vallen’, zegt Demir. ‘Ons decreet voorziet dat Fluvius meteen optreedt als noodleverancier zodat niemand in het donker of de kou komt te zitten. Er is dus leveringszekerheid.’