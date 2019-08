Vlaamse kmo's betalen kwart meer voor energie dan in buurlanden

Kleine Vlaamse kmo’s betalen 24 procent meer voor hun stroom dan concurrenten in onze buurlanden, becijferde Unizo. De zelfstandigenorganisatie pleit voor een plafond.

Een Vlaamse kmo met een verbruik van 50 megawattuur betaalt jaarlijks ruim 12.000 euro voor haar stroom. In de buurlanden ligt de gemiddelde elektriciteitsfactuur voor een gelijkaardig bedrijf 2.885 euro lager. Dat blijkt uit een studie van Unizo. De ondernemersorganisatie vraagt dat de onderhandelaars voor de Vlaamse regering het concurrentienadeel voor Vlaamse bedrijven aanpakken.

Om de energiefactuur van de kleinere Vlaamse kmo’s te laten dalen naar het niveau van die in de buurlanden, is 362,7 miljoen euro nodig.

Unizo focust op de kleinere kmo’s. Die nemen net als de gezinnen stroom af op het laagspanningsnet. Kmo’s tekenen voor zo’n 15 procent van het elektriciteitsverbruik in Vlaanderen. Hun gemiddelde elektriciteitsprijs bedraagt 241 euro per megawattuur, 58 euro meer dan wat gelijkaardige bedrijven in Nederland, Frankrijk en Duitsland betalen.