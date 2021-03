Vlaamse kmo’s bundelen krachten voor mega-aanbesteding zonnepanelen

Met de oprichting van het Vlaams Installatie Consortium doen kmo’s een gooi naar een aanbesteding voor 650.000 zonnepanelen. Samen denken ze een kans te maken tegen multinationale groepen voor het contract van 231 miljoen euro.

De zonnepanelensector kijkt dezer dagen met enorme belangstelling naar de aanbesteding van Aster, een coöperatieve structuur waarmee sociale huisvestingsmaatschappijen in vier jaar 58.000 sociale woningen willen uitrusten met zonnepanelen. Het gaat om één contract van naar schatting 231 miljoen euro, waar iedereen, van 's lands grootste energiebedrijven tot de kleinste installateurs, een deel van wil.

De sectorfederatie van de installateurs, Nelectra, hekelde dat er niet gewerkt wordt met verschillende loten in de aanbesteding omdat Aster graag één centraal aanspreekpunt heeft. Daardoor zouden enkel (filialen van) internationale grote groepen in aanmerking komen als hoofdaannemer, klinkt het bij de installateurs die vrezen uit de boot te vallen.

Schermvullende weergave Ismaël Ben-Al-Lal, de CEO van Futech Home.

Het contract is goed voor ruim 650.000 zonnepanelen, ongeveer evenveel als er in heel 2019 op Vlaamse daken werden gelegd. ‘Het is een belangrijke stap in de energietransitie en een symbolische doorbraak: voor het eerst zal ook een grote groep huurders kunnen profiteren van lagere energiefacturen door zonnepanelen op hun dak. Zonnepanelen worden de standaard, zoals dubbel glas’, zegt Ismaël Ben-Al-Lal, de bedrijfsleider van het zonnepanelenbedrijf Futech uit Tessenderlo.

Futech richtte samen met zijn sectorgenoot Ecorus uit Diest het Vlaams Installatie Consortium (VIC) op om met een lokaal alternatief deel te nemen aan de aanbesteding, die nog voor de zomer toegewezen moet worden. 'Al 45 lokale installatiebedrijven hebben zich aangemeld om mee te doen. Het is een heel belangrijk contract voor de relance in Vlaanderen', vindt medeoprichter Philippe Vanhoef van Ecorus.

Zonnewagens

Met VIC sleutelen de twee ingenieurs Vanhoef en Ben-Al-Lal opnieuw aan een gemeenschappelijk project. Tijdens hun studies aan de Groep T-Campus in Leuven deden ze mee aan de World Solar Challenge, een race voor zonnewagens, en richtten ze elk een zonnepanelenbedrijf op.

Toen de markt voor grote installaties bij bedrijven in 2012 in elkaar klapte, kozen ze totaal verschillende wegen. Vanhoef trok met Ecorus de grens over en werd in Nederland marktleider bij sociale woningen met 15.000 zonnedaken per jaar en een honderdtal personeelsleden. Ben-Al-Lal werd met Futech Home marktleider in Vlaanderen met een groepsomzet van 30 miljoen euro en 35 werknemers.

Nu bundelen ze de krachten. 'Zo kunnen we dit gigantische project aan en hebben we een oplossing voor de eisen die gesteld worden’, zegt Ben-Al-Lal. Hun bedrijven specialiseren zich vooral in administratie, aankoop, het uittekenen van de ideale installatie en de kwaliteitsbewaking. Voor de installatie doen ze grotendeels een beroep op lokale installatiebedrijven. Dat is ook hoe ze VIC willen structureren.

Schermvullende weergave Philippe Vanhoef, de managing partner van Ecorus.

‘We willen met lokale mensen samenwerken. Klanten uit Limburg krijgen het liefst een ploeg uit Limburg over de vloer en in West-Vlaanderen werkt een West-Vlaamse ploeg het best. Wij zorgen voor een uniforme aanpak, digitale tools en beheren het hele proces; de lokale installateurs voeren het uit’, legt Vanhoef uit.

Ben-Al-Lal wil het beroep van zonnepaneleninstallateur, nog een nieuwe job, vooruithelpen. ‘Er is sowieso een tekort aan STEM-profielen. We werken samen met opleidingsinstituten en tewerkstellingsprogramma’s rond bijvoorbeeld Ford Genk. Sinds kort zien we zelfs mensen uit de horeca die door de coronacrisis de stap zetten om zonnepaneleninstallateur te worden’.