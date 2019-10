Vlaamse regering verlaagt steun voor zonneparken en windmolens

Bedrijven die investeren in hernieuwbare energie zullen vanaf 1 januari minder overheidssteun krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist.

Ondernemingen die zonnepanelen op hun dak leggen of windmolens plaatsen, zullen vanaf volgend jaar minder subsidies krijgen. De Vlaamse steun zorgt ervoor dat bedrijven die investeren in zonnepanelen of windmolens een gegarandeerd rendement halen. Voor zonnepanelen kunnen bedrijven bijvoorbeeld groenestroomcertificaten krijgen tot ze een rendement van 5 procent op hun geïnvesteerde kapitaal halen. Dat rendement zakt volgend jaar naar 4,75 procent. Voor windenergie verlaagt de Vlaamse regering het rendement van 7,5 naar 6,5 procent en voor biomassa en warmtekrachtkoppelingen zakt het van 12 naar 10,5 procent.

Het gaat om geld opgehaald via de factuur van de elektriciteitsverbruiker dat gebruikt wordt om lucratieve investeringen nog rendabeler te maken. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zegt met de maatregel oversubsidiëring te willen tegengaan. ‘Het gaat om geld opgehaald via de factuur van de elektriciteitsverbruiker dat gebruikt wordt om lucratieve investeringen nog rendabeler te maken’, zegt Demir. ‘Dat komt voor mij niet op de eerste plaats.’

De energiesector waarschuwt dat de maatregel het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie bemoeilijkt. ‘We hebben er veel begrip voor dat de kosten voor de consument zo laag mogelijk gehouden moeten worden’, schrijft Febeg in een persbericht, de federatie van Belgische energieleveranciers. ‘Langs de andere kant moeten investeerders bereid gevonden worden om te investeren in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie en verwachten zij een redelijk rendement op hun investering. We vragen om niet te komen met opeenvolgende maatregelen die telkens weer de uitrol van hernieuwbare energie inperken.’

Klimaatdoelen

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) waarschuwt dat door de maatregel de ontwikkeling van wind- en zonne-energie dreigt te vertragen. ODE benadrukt dat Vlaanderen sowieso al moeite heeft om haar doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen. ‘Het is dus niet het moment om nog meer drempels voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie op te werpen.’

1,3 miljard euro groenestroomcertificaten Via de elektriciteitsfactuur betaalde de Vlaming vorig jaar 1,3 miljard euro aan groenestroomcertificaten.

Ook binnen de Vlaamse coalitie klinkt onvrede. Robrecht Bothuyne, energiespecialist van CD&V, verwacht dat bedrijven vaker kleinere windmolens zullen plaatsen ook als er plaats is voor grotere. ‘Dit zal hernieuwbare energieproductie opleveren en het zal de Vlaamse belastingbetaler en de energieconsument meer geld kosten.’